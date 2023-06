Hoy el país no necesita que usted gane, necesita que gobierne: Fajardo al presidente Petro

El excandidato presidencial Sergio Fajardo le respondió al presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que este asegurara que ante unas hipotéticas elecciones en este momento en el país él volvería a ganar, pese a los resultados de baja favorabilidad.

Respondiendo a una publicación del diario El Tiempo, el mandatario colombiano señaló que, a pesar del titular, donde se muestra la desfavorabilidad, coincide con los datos que ellos tienen, su imagen favorable se mantiene entre el 42 % y 47 %.

“A pesar del titular esta encuesta que coincide con las nuestras que ponen nuestra imagen favorable entre 42 y 47 % refleja una cosa. Si mañana hubiera elecciones presidenciales y pudiera presentarme, volvería a ganar”, señaló el mandatario.

Siga leyendo: ¿Cómo recompondrá el Gobierno las mayorías en el Congreso?

Las reacciones al tema no se hicieron esperar y Fajardo le hizo algunas claridades a través de su cuenta en Twitter, en donde le pide que se ponga a gobernar, en vez de pensar en algo que no es posible, porque en Colombia no hay reelección presidencial.

“Presidente, algunas claridades: 1. Mañana no hay elecciones. 2. Usted no se puede volver a presentar. 3. Hoy el país no necesita que usted gane, necesita que gobierne”, escribió el líder político que participó en las pasadas elecciones presidenciales.

Otro personaje público que se manifestó fue Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos: "Presidente, con todo respeto: por su bien, por el bien de su gobierno, y por el bien del país por favor deje a un lado Twitter”.

Le puede interesar: ¿Por qué Andrés Pastrana pide que Salvatore Mancuso no sea aceptado en la JEP?

Santos, quien se ha caracterizado por ser muy activo en redes sociales, le manifestó a Gustavo Petro que “el país necesita más acciones y menos trinos. Lo necesitamos enfocado en los problemas y no en redes sociales".

La encuesta Polimétrica de la Firma Cifras y Conceptos mostró que el 55 % de los encuestados tiene una imagen desfavorable del presidente Gustavo Petro, frente a un 42 % que tiene una imagen favorable; mientras que la vicepresidenta Francia Márquez figura con una imagen desfavorable del 57 %, frente al 36 % de aceptación.

Vale decir que la misma encuesta en marzo de este año mostró un 52 % de imagen favorable del mandatario, frente a un 40 % de imagen desfavorable.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion