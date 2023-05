Intento de coartar reformas puede llevar a la revolución: advierte Petro desde el balcón

En ese mismo sentido, les hizo un llamado a los colombianos que siguieron su intervención a que: “No nos dejen solos en estos palacios enormes y fríos. No nos dejen solos ante la jauría de privilegiados. Este es el momento de los cambios y no hay que retroceder (...) los invito a estar en la primera línea de la lucha por las transformaciones”.

No obstante su llamado a salir a las calles y reclamar la aprobación de las principales reformas que impulsa, el presidente de la República cerró su discurso dejando una puerta abierta al consenso.

Lea aquí: Cucuteña adoptada por noruegos busca a su familia

“Podemos ceder si estamos equivocados (...) No estamos alejados del diálogo”, planteó.

La advertencia a las EPS

En su nuevo ‘balconazo’, Gustavo Petro no perdió oportunidad para lanzar duras críticas contra quienes se oponen a algunos aspectos centrales de la reforma a la salud, como la transformación progresiva de las EPS, y advirtió que si no se aprueba la iniciativa que hace curso en el Congreso, estas entidades van a terminar quebradas.

“No porque el presidente quiera, sino porque ese modelo ha llegado a su fin en todo el mundo y mantenerlo conduce al desastre”, sostuvo el mandatario.

Lea además: Sena ofrece hoy más de 17.000 vacantes en Colombia y el exterior

Reiteró que, de fracasar el proyecto que les está proponiendo a los colombianos y que ha desatado una dura puja en el Congreso, las EPS irán cayendo como un dominó, ficha por ficha.