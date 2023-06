La calle habla, el país está hablando y no quiere las reformas: Andrés Pastrana

El expresidente Andrés Pastrana habló sobre varios temas coyunturales, durante su visita a Cúcuta como parte de la gira nacional para impulsar la Nueva Fuerza Democrática, donde estuvo acompañado de Marlon Chacón y Emerson Meneses, quienes aspiran ser candidatos por esa colectividad a la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, respectivamente.

En diálogo con La Opinión, Pastrana se refirió a las marchas del 20 de junio que se cumplieron en varias ciudades del país en contra de las reformas del Presidente Gustavo Petro, los escándalos que han sacudido al Gobierno en las últimas semanas, y la solicitud que hizo para que Salvatore Mancuso no sea aceptado en la JEP por no haber aportado pruebas en su contra, después de haber mencionado ante ese tribunal que por parte de las autodefensas “también hubo apoyo en las elecciones por ejemplo a Horacio Serpa, Andrés Pastrana y a Uribe”

¿Qué lectura le hace usted a los mensajes de las calles y a la derrota que empiezan a sufrir las reformas del gobierno en el Congreso?

La calle habla, el país está hablando, el país no quiere las reformas, ni pensional, ni de salud, ni la laboral y yo siempre he dicho, a Petro no le interesan las reformas, a él lo que le interesa es la reforma del Estado, estatizar, como estamos viendo y es por lo que nosotros los colombianos estamos absolutamente en contra.

Lo que vemos es que el país está hablando de una forma pacífica, contrario a lo que propone el presidente Gustavo Petro, aquí no necesitamos el ESMAD, somos demócratas, salimos a protestar, respetamos el derecho a la protesta, y esperamos que el presidente entienda lo que el país está pensando.

Ayer (martes) vimos pancartas contra el 15.000, contra la corrupción, precisamente hoy está en entredicho la campaña electoral del presidente de la República por violación de los topes electorales, hoy responde penalmente el candidato y su gerente de campaña, hoy está en entredicho nada más y nada menos que el presidente de Ecopetrol, su hijo está investigado, su jefa de gabinete investigada, su embajador investigado, es decir todo el entorno de Petro es una corrupción absoluta.

¿Se radicalizará más el presidente Petro para intentar lo que usted dice de reformar el Estado?

Más es imposible, porque ir a criticar a los alemanes por la caída del muro de Berlín, es cosa que ni nos imaginábamos, un hombre que hoy prefiere estar en el extranjero que estar en Colombia, con la situación que se está viviendo en Norte de Santander, en el Catatumbo, en el tema de seguridad en lugar de fortalecer el departamento lo que está haciendo es abandonándolo, y por el contrario ahora en relaciones con un narcodicatador como es Nicolás Maduro, el paisano, y aquí lo que vemos es que Petro casi está actuando como si fuera su canciller, cosa que no entendemos.

Ya se comienzan a ver los resultados de la gestión del presidente, ya no les puede echar la culpa a los otros presidentes porque él ya lleva casi un año, mire el desempleo creciendo en Cúcuta, el desempleo creciendo en el departamento, mire la crisis hospitalaria, dónde están los recursos internacionales para el tema de la migración y poder ayudar a Cúcuta, aquí lo que yo he dicho, la paz total es el disfraz para legalizar el narcotráfico y eso es lo que se está viendo aquí en el Catatumbo, cuando se estaba ganando la guerra contra la droga con el Plan Colombia, que cree yo en mi gobierno, lo continuó el presidente Uribe y lo acabó Santos, y mire lo que es el resultado de esa política.

¿La Nueva Fuerza Democrática qué cálculos tiene para las elecciones regionales del 29 de octubre?

Hemos tenido dificultades, se nos otorgó la personería jurídica, después pedimos claridad sobre unos temas y se han demorado en responder, pero ya hoy el trasfuguismo y la doble militancia, según la última resolución que nos entregaron, tenemos 30 días que van hasta el 2 de agosto, por lo tanto reiteramos desde aquí a todos los colombianos, los conservadores, liberales, independientes que hoy se quieran venir a la Nueva Fuerza Democrática, no van a ser castigados por trasfuguismo ni por doble militancia quienes están ocupando una curul, pero también hay mucha reincorporación de los amigos que quieren estar hoy en la Nueva Fuerza.

En el caso de Norte de Santander hay un respaldo total a Marlon Chacón, en su aspiración a la Gobernación, y a Emerson Meneses a la Alcaldía de Cúcuta. Ya pronto tendremos los avales.

¿Este movimiento será entonces el receptor de uribistas y conservadores desencantados que buscan una nueva alternativa?

Nosotros estamos trabajando con el uribismo y con Cambio Radical en lo que podemos, somos los partidos de la oposición en estos momentos, porque también aquí tiene que haber una coherencia. En la Nueva Fuerza busco una línea, porque si quisiera llamar solamente votos, no hubiera puesto una línea roja, porque no entrego coaval a ningún candidato que lleve avales de partidos que están en el Gobierno, como el Pacto Histórico, Partido Conservador, Partido Liberal y Partido de la U, porque sería incoherente y perdería mi discurso cuando los primeros que me van a criticar son los conservadores. Lo mismo debe haber coherencia en el Centro Democrático y Cambio Radical, porque al final lo que estaríamos haciendo es votar por el Pacto Histórico.

Las directivas del Partido Conservador, los senadores Efraín Cepeda y Carlos Trujillo, traicionaron al elector, no solamente los principios, sino 175 años de historia. Yo voté conservador porque soy la antítesis de lo que es Petro, sino hubiera ido a votar por él.

¿Cómo están las cosas en Colombia, el gobierno de Petro con su escándalo 15.000 tendría el mismo final de Castillo en Perú o de Samper con su 8.000?

Yo fui el primero que propuse un juicio político, y aquí creo que se están dando todas las circunstancias para el juicio político. Con Samper que pasó, que lo absolvieron, porque fíjese que todo el mundo está preso de ese proceso, menos Samper, se comprobó con pruebas, con evidencias. Hay muchas similitudes con lo actual, hay gente ya muerta, se está tratando de tapar los escándalos, pero hoy es distinto porque tenemos las redes sociales y se está moviendo mucho más rápido.

Aquí lo que estoy viendo es que con Pedro Castillo en Perú es distinto, pero podría suceder lo mismo porque había una serie de investigaciones por corrupción, la fiscal comprueba que hay que hacer un juicio político, se vota en el Congreso como lo establece la Constitución peruana, Castillo se trata de volar y termina preso, pero no es como dice el Foro de Sao Paulo de que hubo un golpe de Estado en el Perú.

Aquí puede suceder lo mismo, porque hoy ya están mostrando pruebas y evidencias, y vamos a ver qué pasa porque ya la Fiscalía está ejerciendo su labor, que hay que reconocerle a Francisco Barbosa, que ha tenido el valor de hablar y decir vamos a ver jurídicamente qué está pasando. Entonces qué puede suceder en los próximos días, que se impute o no se impute a Benedetti, Sarabia, a Nicolás Petro, al hermano, porque ya la fiscalía está actuando y se está moviendo.

¿Cuál es su concepto frente al momento actual en las relaciones con Venezuela y la reapertura de la frontera?

Fatal, yo creo que con un narcodictador nada se tenga que hablar y más cuando ahora están en pruebas y evidencias de que hay la posibilidad que Maduro haya financiado la campaña presidencial de Petro

El presidente Petro hoy está actuando como el canciller de Maduro y hoy todo el mundo lo califican así, y no entendemos por qué, cuando tenemos allí una narcodictadura. Quién es el mayor comprador de la coca en Colombia, aquí en el Catatumbo y en Nariño, pues en el Ecuador por un lado y aquí Venezuela, el cartel de los Soles, que son los sobrinos de Maduro, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, entonces uno no puede entender cómo y de qué forma estamos abriendo las relaciones para que no solamente financien las campañas para robarse la presidencia en Colombia, sino que adicionalmente estén financiando a todos estos grupos que son los que nos están generando la inseguridad.

¿Por qué cree usted que Petro llevará al país hacia una narcocracia con la Paz Total dentro de la que está el Eln con fuerte presencia en la frontera?

Petro está tratando de legalizar todo, los grupos que hoy están al margen de la ley y especialmente en el narcotráfico. Lo resumo en una frase, cuando me dicen paz total, disfraz del narcotráfico, disfraz para que Petro legalice el narcotráfico en Colombia.

Mire lo que estamos viendo, hoy el Eln es un grupo contaminado por el narcotráfico, el Cartel del Golfo vive de eso, las disidencias de las Farc, que son los que no quisieron someterse en el proceso de paz de Santos porque manejaban el narcotráfico.

