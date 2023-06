La ley en que se unieron el petrismo y la oposición y que será demandada

Mientras que la primer legislatura del Congreso va llegando a su fin entre las llamadas 'jugaditas' del gobierno y la oposición para salvar o hundir las reformas sociales (salud, pensional y laboral), hubo una ley que sí logró que estos dos sectores se unieran y la aprobaran con amplias mayorías.

Se trata de la reforma Código Electoral, proyecto que fue presentado por el presidente Gustavo Petro entre las primeras leyes que llevó al Congreso el año pasado, la cual estuvo a punto de hundirse, pero en las sesiones de este año logró llegar a tener sus cuatro debates, en donde su principal contradictor fue un sector de la Alianza Verde, partido de gobierno, que en el Senado tuvo a Ariel Ávila y en la Cámara a Cathi Juvinao a sus críticos.

El articulado, en su cuarto debate tuvo unas mayorías amplias, en muchos pasó de 120, pero la última votación, la que ratificaba todo lo aprobado tuvo 103 votos contra tres. La reforma logra sustituir varias normas electorales que aún estaban vigentes desde 1986, y que incorporó ahora a la legislación simples como ampliar en una hora la jornada electoral, hasta la aprobación del voto electrónico, que fue uno de los asuntos de mayor polémica.

Se aprobó además el voto electrónico mixto, la autonomía administrativa del Consejo Nacional Electoral, y creación de cargos de libre nombramiento en la Registraduría, punto que igualmente suscitó la molestia de algunos sectores en particular los verdes.

Juvinao en toda la discusión siempre consideró que esta reforma lo que hace es empoderar al actual registrador nacional Alexander Vega, quien en su criterio antes de dejar el cargo en diciembre cuando termina su periodo, habrá dejando nombrados a miles de personas y con el riesgo que es plena época electoral.

La representante sostuvo que “este código no está por encima de la Constitución Política. ¿Qué es esta barbaridad, qué es este irrespeto, qué es esta inconstitucionalidad, qué es esta irresponsabilidad? Aquí no podemos legislar en contra de la Constitución. Ustedes lo pueden aprobar, pero tengo que decirles que se va a caer (...). Lo que estamos haciendo es acabar con la independencia de la Registraduría, lo que estamos haciendo es acabar con la idoneidad. Lo que estamos haciendo es poner en riesgo la politización, la burocratización y la clientelización ordinaria y vulgar de la entidad que debería brindarnos garantías a todos”.

La también representante a la Cámara, Jeniffer Pedraza, igualmente opositora a la reforma, sostuvo que “a mí me genera mucha preocupación que los nuevos cargos que este Código Electoral permite que se creen en la Registraduría no vayan a ser elegidos por concurso de méritos, a pesar de que la Constitución es muy clara al expresar que hay un régimen especial de contratación laboral que implica que se debe abrir concurso de méritos. No pueden ser nombramientos a dedo, como se propone en varios artículos de este Código Electoral”.

Juvinao como Pedraza anticiparon que cuando ya entre en vigencia la ley la demandarán ante la Corte Constitucional que le corresponde hacer la revisión a esta ley que es estatutaria. El proyecto tiene que ser conciliado por las plenarias del Senado y la Cámara entre lunes y martes.

