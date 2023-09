La Liga de Gobernantes se suma a la campaña de Juan Carlos García-Herreros

Días atrás, durante una visita a Cúcuta, el excandidato presidencial Rodolfo Hernández y jefe natural del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, manifestó en entrevista con La Opinión que su colectividad decidió no avalar a ningún candidato a la Alcaldía de Cúcuta, “Porque los personajes que nos llegaron allá (a pedir el aval), para nosotros no cumplían con las expectativas. Entonces, resolvimos no ponernos a opinar, para luego equivocarnos y cargar con todos esos pasivos de opinión, queriendo hacer lo mejor para el departamento y la ciudad de Cúcuta”.

Hernández también reveló que el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, le pidió el apoyo del partido para la candidatura de Sergio Maldonado, pero que resolvieron no dársela porque el aspirante, “Es demasiado joven para entregarle una chequera de 6 billones en los cuatro años, aproximadamente”.

¿Tercería?

El candidato a la Alcaldía de Cúcuta, Juan Carlos García-Herreros, se refirió también a la posibilidad de consolidar una alianza con otros de los 14 competidores, que les permita ser opción y dar la pelea a quienes aparecen en el primero y segundo lugar en la intención de voto, y dijo que espera que sí se pueda organizar.

“Hemos conversado con muchos actores políticos, con los más importantes, por supuesto, y tenemos el gran deseo de que esto suceda en beneficio de todos. Estamos trabajando y conversando de la mejor manera con quienes además son amigos y cucuteños de alto perfil que pueden garantizar el éxito de la administración municipal”, dijo.

El empresario insistió en que espera que de aquí a unas semanas se puedan poner de acuerdo y que “entre todos”, logren tomar las decisiones adecuadas, aunque reconoció que “la política es compleja”.

