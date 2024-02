Las veces que Milei no ha bajado de “socialista”, “comunista” y “plaga” a Petro

Gustavo Petro y Javier Milei son como el agua y el aceite. Van por caminos diferentes, discrepan en la forma de ver el mundo y, por supuesto, no combinan ni con vinagre. Por eso, tal vez, desde que Milei era candidato en ese país, la relación empezó mal.

“Esto decía Hitler”, fueron las palabras que escribió el presidente de Colombia en su cuenta de X (antes Twitter) en agosto de 2023 citando las declaraciones del entonces candidato sobre “un socialista”: “es una basura, es excremento humano”.

Esa fue la primera piedra de una relación que no parece cambiar de rumbo. Desde entonces, Milei tampoco se ha guardado nada cuando de opinar de Petro se trata.

Aún siendo candidato, respondió ese señalamiento de nazi en una entrevista con Radio Continental, en la que dijo que no le “de un socialista no me sorprende nada” porque “esos son parte de la decadencia”.

“A ellos los liberales les molestamos mucho porque los dejamos en evidencia”, agregó el entonces candidato de La Libertad Avanza.

Tras los resultados de las elecciones en primera vuelta en el país argento —en las que el candidato kirchnerista Sergio Massa ganó más de 9 millones de votos frente a 8 millones a favor de Milei—, Gustavo Petro celebró ese resultado en X exponiendo que “Argentina derrotó la barbarie. Es la hora de la esperanza. Se elije (sic) entre la barbarie y la esperanza”.

Sin embargo, cuatro semanas después (el 19 de noviembre de 2023) al presidente le tocó tragarse sus palabras cuando Javier Milei remontó en segunda vuelta y ganó la Presidencia de Argentina tras sacar 14 millones de votos frente a los 11 millones por Massa.

A la posesión de Milei el 10 de diciembre pasado Petro no fue y en representación de Colombia fue el hoy suspendido canciller Álvaro Leyva.

Como presidente en ejercicio, el primer encontronazo como pares fue tras terminar el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. En una entrevista con CNN en español, la periodista Patricia Janiot le preguntó su opinión sobre algunos presidentes del continente.

En el turno sobre el presidente Petro, Milei dijo que es “un comunista asesino” y que bajo su mandato “está hundiendo a Colombia”.

Esta declaración generó la reacción del Gobierno colombiano, quien llamó a consultas al embajador en ese país, Camilo Romero, quien a su vez dijo que “Milei es un hipócrita. Mientras hoy le solicita a nuestro gobierno beneplácito para su nuevo embajador en Colombia, llama asesino al presidente Gustavo Petro”.

Y el más reciente ataque que el presidente argentino hizo contra el colombiano fue en una declaración al medio NTN24 en la convención anual de la derecha estadounidense CPAC (Conferencia Política de Acción Conservadora) en Estados Unidos.

“Está hundiendo a los colombianos, es una plaga para los propios colombianos”, declaró Javier Milei.

Ante esto, la Cancillería y el Gobierno presentaron “su contundente y enérgico rechazo” a las palabras del presidente Milei, las cuales “se presentan de manera reiterativa”, “deterioran los lazos históricos de amistad entre las dos naciones y representan una ofensa para la dignidad del Presidente de la República de Colombia”.

Hasta ahora, el presidente Petro no ha contestado directamente a las palabras de Milei.

