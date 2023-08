Desde su tierra natal en Ciénaga de Oro, donde Gustavo Petro nació hace más de 60 años, el presidente presentó una propuesta sobre reconciliación nacional para narcotraficantes.



Durante la entrega de dos predios a 200 familias, que estaban en manos de alias ‘Rasguño’ y el Clan del Golfo, el mandatario envió un mensaje a los narcotraficantes en el cual presentaba otro camino que tienen para dejar la actividad delictiva y regresar a la vida civil.

“A esos narcotraficantes les decimos que hay otro camino, que a pesar de los insultos que recibo todos los días en donde me llaman loco, en donde creen que soy un corrupto como ellos. Les digo no, Los narcotraficantes tienen un camino”, sostuvo el presidente.



Al dar más detalles de la propuesta, Petro precisó que “Se hará una ley de la reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud, en la violencia puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana, una vez se deje de la mente las ideas de matar al compatriota”.



Y agregó que “este Gobierno va a hablar, pero ese hablar no consiste en arrodillarse, en dejarse cooptar, en prácticamente ponerse a temblar porque le ofrecen un vaso de whisky con hielo en un club privado muy famoso”.

