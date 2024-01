Los procesos judiciales que avanzaban en contra de la fallecida senadora Piedad Córdoba

Un largo expediente tiene la Corte Suprema de Justicia en contra de la fallecida senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, quien llegó nuevamente al Congreso de la República en medio de una lista cerrada del Pacto Histórico.

En noviembre del año pasado se confirmó que el alto tribunal abrió una nueva investigación en su contra por la presunta participación en los delitos de peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito.

Según se pudo establecer, dichos delitos se derivan de los hallazgos por el proceso conocido como 'Farc-política' y no por nexos con esa extinta guerrilla.

Según se conoció por parte de la Sala de Instrucción del Alto Tribunal, los hechos objeto de investigación tienen que ver con supuestos incrementos patrimoniales por justificar de familiares cercanos a Piedad Córdoba, durante los años 2006-2012.

Se investiga si ese presunto aumento del patrimonio económico tuvo supuestamente alguna relación con la actividad que tuvo en la época como congresista y sus funciones.

En lo que respecta a los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad en documento, están relacionados con los presuntos pagos indebidos de salario por parte de la senadora Piedad Córdoba a un integrante de la UTL que ella tenía en esa época. Esto debido a que, presuntamente, se le pagó por realizar actividades que no tenían que ver con su función como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo.

Además, se investiga el documento público en el que la senadora certificó el cumplimiento de las funciones por parte del miembro de su UTL que, supuestamente, estaba atendiendo otras actividades en Venezuela.

Cabe resaltar que este es un nuevo proceso en contra de la senadora que está abierto en la Corte Suprema de Justicia, conociendo que sigue en investigación el proceso de la denominada Farcpolitica y la cual está en manos de la magistrada Cristina Lombana.

Lea aquí: Orgulloso de haber vestido la rojinegra: Kevin Álvarez, tras su salida del Cúcuta Deportivo

Este otro proceso se dio tras el bombardeo al campamento de ‘Raúl Reyes’, donde se encontró información en computadores sobre la existencia de ‘Teodora Bolívar’, que era el alias que habría utilizado Córdoba como contacto de la organización criminal.

En su proceso ha declarado su exasesor Andrés Vásquez, quien indicó que Córdoba se habría puesto de acuerdo con el secretariado de las Farc para obtener el mayor beneficio político posible con la liberación de los secuestrados, tanto para ella como para el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Córdoba, según las declaraciones, también habría asesorado a las Farc, sobre cuál era la mejor forma para entregar las pruebas de supervivencia y para realizar la liberación de los secuestrados, de forma que fuera bien interpretada por la opinión pública.

Nexos con Álex Saab

La libertad de Álex Saab por parte del Gobierno de Estados Unidos volvió a poner en la opinión pública a la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, quien habría sostenido negocios con el poderoso empresario barranquillero, señalado de ser el presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro.

Si bien es cierto que la congresista del petrismo había aceptado conocer a Álex Saab, ha negado haber sostenido algún tipo de negocio con el polémico empresario, que aterrizó en Venezuela el pasado miércoles y fue recibido por el mismo presidente Nicolás Maduro.

En enero de 2022, Semana reveló los tiquetes que el empresario Álex Saab compró para la senadora Piedad Córdoba y sus hijos Juan Luis Castro Córdoba, Natalia Castro Córdoba y otros familiares.

Por ejemplo: desde la empresa Group Grand Limited, relacionada con el presunto testaferro, se compró el 15 de enero de 2016 un vuelo a nombre de Piedad Córdoba en la aerolínea Avianca, el cual cubría la ruta La Habana, Cuba - Bogotá. Este vuelo se dio en plenos diálogos de paz entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc.

Entre tanto, también registran vuelos a Brasil, Estados Unidos y otras regiones del mundo los cuales habría comprado el poderoso empresario a favor de la senadora Piedad Córdoba, quien en campaña presidencial fue apartada del Pacto Histórico por sus polémicas.

Pero los tiquetes no solo se compraron a nombre de la congresista del petrismo. El hijo de la senadora, Juan Luis Castro Córdoba, quien fue senador por la Alianza Verde hasta 2021, también viajó en un vuelo de Delta Arilines en la ruta Little Rock-Atlanta-Miami. La también hija de Piedad, Natalia Córdoba, también viajó en vuelos comprados por empresas relacionadas con Álex Saab.

“Mis hijos no tienen ninguna relación con Álex Saab. Entonces, no tendría por qué pagarles tiquetes para absolutamente nada, ni negocios ni contratos ni empresas ni nada. Es que yo no trabajo con él, yo no sé de sus negocios, nunca he tenido negocios con él, ni mis hijos ni yo”, dijo en su momento la senadora, cuando fue consultada por los pagos de los viáticos.

Por ahora, Álex Saab logró aterrizar en Venezuela tras la liberación por parte de Estados Unidos en medio un canje de presos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró la llegada del polémico empresario que estuvo durante más de mil días bajo poder de las autoridades.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion