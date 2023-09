Nicolás Petro dice que la Fiscalía lo "doblegó moral y físicamente"

Luego de que la revista Semana hiciera público el video de la declaración que rindió ante la Fiscalía tras su captura, el hijo del presidente, Nicolas Petro, aseguró que las filtraciones violentan sus derechos y acusó a la Fiscalía de doblegarlo moral y físicamente.

Le puede interesar: Nicolás Petro confiesa que su padre tenía conocimiento del ingreso irregular de dinero a su campaña



A través de su cuenta de la red social X, Petro, manifestó: "Un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos".



Esta semana se conoció que el acuerdo al que habían llegado Petro y la Fiscalía para que colaborara con la justicia y reconociera que cometió los delitos de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito se rompió, por lo cual la Fiscalía presentó escrito de acusación contra el hijo del presidente ante un juez de Barranquilla.

Además: Video de José Luis Mora, candidato a la Alcaldía de Cúcuta al banquillo

En la declaración que Petro rindió cuatro días después de ser capturado, junto a su expareja Day Vásquez, Petro habló con los fiscales sobre los recursos que ingresaron a la campaña de Petro en la costa atlántica y el conocimiento que tenía el actual presidente de lo que estaba ocurriendo.



Nicolás Petro afirmó en su testimonio que Euclides Torres, un empresario reconocido por tener contactos con el Estado, llegó a la campaña a través del ex embajador en Caracas Armando Benedetti, incluso antes de que empezar la campaña formalmente.



Torres, según Petro, habría sido quien financió un evento que se hizo famoso porque tenía una tarima en forma de P roja.



“Cuando Benedetti decía que él conseguía la plata, yo, en primera instancia, pensé que era él el que iba a financiar el evento y ahí supe que quien realmente iba a financiar el evento se llamaba Euclides Torres”, explicó Nicolás Petro, quien relató que en ese momento conoció a Euclides Torres y al hoy senador Pedro Flórez, que intermediaba en la relación con Torres.



Según la versión del hijo del presidente, el evento costó entre 300 y 350 millones de pesos que se destinaron al pago de publicidad, alrededor de 200 buses, la tarima y el sonido. Al evento asistieron 10 mil personas.



Posteriormente, con Euclides Torres y Pedro Flores también se organizó, según Petro, un evento importante en Cartagena.

Entérese: Así puede consultar su lugar de votación para las elecciones territoriales en Colombia

La hoy directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabía, sabía, de acuerdo con el hijo del presidente, de todos los movimientos financieros que se hicieron para llevar a cabo el acto en Barranquilla.



Nicolás Petro también testificó ante la Fiscalía acerca de que Benedetti era quien conseguía los recursos para la campaña con Torres, aunque quien canalizaba los recursos era el actual senador Pedro Flórez.



Aseguró que Benedetti “sacaba pecho” y hacía permanentemente comentarios frente a Gustavo Petro de lo que había costado cada cosa, aunque Petro se limitaba a escucharlo y no hacía ningún comentario.



Luego de que se rompió el acuerdo con Nicolás Petro para que este colabore con la justicia, la Fiscalía presentó escrito de acusación en su contra. La audiencia para iniciar el juicio se llevará a cabo el 20 de noviembre en Barranquilla.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion