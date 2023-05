El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al anuncio que hizo el Pacto Histórico, de solicitarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares de protección por sus vidas y de sus derechos políticos.

“Esta decisión responde a las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación, la cual ha asumido competencias en abierta contravía de reiteradas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Para tal efecto, cada senador y representante, así como el colectivo de la coalición, presentarán la respectiva solicitud ante la CIDH”, informó el Pacto.

El mandatario colombiano nuevamente reiteró sus críticas en contra de la Fiscalía y la Procuraduría General.

“Es lamentable pero estamos en la misma situación de todos los países latinoamericanos. Usan la fiscalía y la procuraduría para resolver la política”, expresó el presidente desde Brasilia, Brasil, y por medio de su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: Petro dice que avanza acuerdo con Maduro para buscar desaparecidos en la frontera

Petro además aseguró que es “muy lamentable. Hay más de tres millones de electores que quisieron ser representados en el Congreso por el Pacto Histórico. Tienen derechos políticos y esos derechos son derechos humanos. No destruyan por favor, la democracia en Colombia”.

Finalmente, el presidente colombiano aseguró que el Pacto Histórico debe defenderse ante el país y los colombianos que los eligieron en las urnas.

“El Pacto Histórico debe saber que su defensa no es solo la CIDH y la justicia decente del país, su defensa es la convocatoria popular. No separarse del pueblo. Convocar las asambleas de inmediato en todos los municipios del país”, concluyó el presidente.

En los últimos días el presidente Petro ha sido reiterativo en sus críticas en contra del fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello.

En el caso particular de Barbosa, en las últimas horas la Fiscalía hizo una inspección de vigilancia que adelantó el CTI en el edificio Luis Carlos Galán y a los alrededores de la Casa de Nariño por la acción que adelantó la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, con el polígrafo a la niñera Marelbys Meza.

Lee además: Seré presidenta de Colombia: María Fernanda Cabal

El mandatario colombiano aseguró que el fiscal podía investigar lo que quisiera, sin embargo, aseguró que no le ha cumplido su solicitud de entregar resultados de diferentes hechos que le ha solicitado.

“No, es lo mismo que pasó en Perú. Digamos, él puede investigar todo lo que quiera, no hay problema. Pero yo le he solicitado un informe, que la Constitución Nacional me autoriza, para que nos diga en qué avanzado las investigaciones penales sobre el sinnúmero de asesinatos que de manera sistemática se han cometido en Colombia, específicamente en la región Caribe y con diversas organizaciones, entre ellas el Clan del Golfo”, recordó el mandatario desde Brasil.

En las próximas horas el presidente Petro regresará a Colombia luego de cumplir una breve agenda en Brasil.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion