Ojo con beneficios a alias ‘Iván Márquez’, advierte Humberto de la Calle

El exjefe negociador del proceso de paz con las Farc, recordó que el hoy jefe de la Segunda Marquetalia, alias Iván Márquez, no está habilitado para recibir beneficios en una eventual negociación con el gobierno de Gustavo Petro, porque incumplió el proceso anterior.

La tajante advertencia vino del hoy senador, y el entonces negociador de ese acuerdo de paz con las Farc, Humberto de la Calle, quien manifestó que, “uno no puede ampliar el acuerdo cuando constitucionalmente lo que se ha dicho es que el que se someta a la no repetición se beneficia del acuerdo y el que se sale no. Luego, estrictamente desde el punto de vista legal, el señor Márquez quedaría en posibilidad del sometimiento, pero no de la utilización de las normas en el acuerdo”.

Lea aquí: El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, le gana otra batalla a Leonardo Jácome

Precisó además que, “quedo atento a ver como el Gobierno y el señor Márquez van a superar esos escollos que son bastante visibles y contundentes”, e insistió en que “no puede una persona valerse de las ventajas del acuerdo y regresar a la toma de las armas, porque eso viola claramente el principio de no repetición y esos son normas vigentes de estatus constitucional”.

Para el senador independiente es una equivocación del gobierno Petro negociar con los miembros de las disidencias de las Farc, “¿Qué es lo que se va a negociar después de cinco años en La Habana con el señor Márquez? ¿Qué es lo que se cree que queda faltando? Porque lo que sale en el comunicado es una retórica. Por ejemplo, en materia de justicia transicional, ¿qué pasos que no se dieron en La Habana hay que dar ahora? Nosotros tuvimos el cuidado de que la justicia transicional se acomodara a la Corte Penal Internacional”.

Le puede interesar: Así se construye el Plan de Desarrollo de Norte de Santander

La semana pasada el alto comisionado de paz, Otty Patiño, informó el inicio de un proceso de paz con el grupo conocido como ‘Segunda Marquetalia’, de las disidencias de las Farc, el cual opera teniendo como jefe a alias ‘Iván Márquez’. En dicho comunicado precisó Patiño que los acercamientos están orientados a garantizar la vida y la seguridad de quienes se comprometan en él.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion