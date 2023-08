Organigrama de caso Petro: ni son todos los que están ni están todos los que son

“Honorable señor juez, quiero que centre su atención en este círculo vicioso”, fue como el fiscal Mario Burgos introdujo un diagrama (u organigrama) con las imágenes de veintiséis personas con las que Nicolás Petro, hijo del presidente, y Daysuris Vásquez, su esposa, se relacionaron mientras recibían recursos de presuntos narcotraficantes y personas vinculadas a la corrupción.

Sin embargo, de esas veintiséis personas del esquema, no todas fueron mencionadas durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento ni en los mensajes de WhatsApp ni los audios presentados dentro de la diligencia. Otras, aunque sí fueron mencionadas, se trata de alusiones que no constituyen ninguna evidencia de algún delito.

En cambio, otras que no aparecen en el gráfico sí fueron objeto de menciones mucho más relevantes.

Colprensa verificó las apariciones de algunos de los personajes más relevantes, presentes y ausentes:

Verónica Alcocer, Laura Sarabia y Agmeth Escaf

La primera dama apenas fue mencionada una vez en los audios presentados en la audiencia, con una cita que no tendría ningún alcance penal, aunque su rostro aparece en el organigrama hecho por la Fiscalía. Esto contrasta con el presidente Gustavo Petro, cuya campaña sería, supuestamente, la destinataria última de los recursos obtenidos por su hijo y Day Vásquez, y no aparece en el gráfico.

El único momento en que se menciona a la esposa del presidente es en una conversación en la que Daysuris Vásquez habla con una amiga suya sobre el panorama de las próximas elecciones para la Gobernación del Atlántico.

Para Vásquez, según el informe de la Fiscalía, el empresario Euclides Torres, el senador Pedro Flórez y el exembajador Armando Benedetti podrían apoyar a la excongresista Martha Villalba, cuñada de Euclides.

La desventaja que tenía ese grupo era, según la conversación de Vásquez, “LS, Laura Sarabia”, quien “le habla al oído a GP, al parecer, Gustavo Petro”. Por eso, Euclides y compañía tenían pensado “aliarse con Agmeth Escaf, que es cercano a Verónica —al parecer, Alcocer—, quien es más fuerte que LS”.

Esa es también la única vez que se mencionó, en varias horas de audiencia, al representante Escaf y a la exjefa de gabinete Sarabia.

En otros momentos de la audiencia la conversación es entre Daysuris Vásquez y el excandidato Máximo Noriega. En enero de este año, cuando ya la relación entre Day y Nicolás está rota, Vásquez le dice a Máximo “aquí él está robando, yo estoy robando y todos estamos robando” cuando Noriega le dice que no puede parecer “ladrona” en medio de un negocio que no se especifica.

Noriega, al parecer, estaba siendo intermediario entre Vásquez y Nicolás. “’Yo no necesito que ese man me dé nada a mí, sino que me pague lo que me debe’, lo dijiste tú y yo se lo repetí”, dice Noriega.

En ese instante Noriega se refiere a una Verónica: “Incluso, se lo dije a Verónica. Verónica me vio hablando contigo, y me dice ‘bueno, pero ¿qué es lo que quiere Day, que Nicolás le dé más plata?’, y yo le dije ‘No, no, no, Day lo único que quiere es que le paguen lo que le deben, ella no está pidiendo plata para ella’. Todo lo que tú dices yo lo repito, como un loro”.

Sin embargo, no es claro que esa mención sea a Alcocer, pues tendría sentido que fuese Claudia Verónica Patiño, esposa de Noriega.

Armando Benedetti

Además de aparecer como apoyo de Martha Villalba, Benedetti no vuelve a sonar en los audios presentados como prueba. Sin embargo, aparece alguien llamada Adelina, que, se presume, es de apellido Guerrero y podría ser la esposa del exembajador.

Según Burgos, Nicolás se reunió con Guerrero, quien le iba a presentar a algún funcionario de la DIAN. El encuentro se dio en Bogotá, junto a Máximo Noriega y “un man de Barranquilla y otro de Bogotá”, y en él se buscó reforzar la estrategia de hacer pasar por legal la entrada de dinero.

Además, se exhibió una conversación entre Vásquez y Guerrero, en la que que Adelina dice que “Nico” habló con “Armando” sobre la inclusión del clan Torres en la campaña política del Pacto Histórico. Daysuris dice que Camilo Torres quiere ir por la Gobernación, a lo que Adelina responde que si quiere ir por el aval de la Colombia Humana, “deben pedírselo a Nicolás, les guste o no”.

Pero Benedetti hoy dijo que su esposa “no es a la que hacen referencia en la audiencia”. “Ella nunca ha organizado reuniones en este gobierno ni en ningún otro”, concluyó el excongresista a través de su cuenta de Twitter.

Alfonso Prada

En septiembre de 2022, una conversación entre Petro y Vásquez salpica a quien era ministro del Interior, Alfonso Prada, que hoy es embajador en Francia.

“Prada me dio diez cupos”, dice Nicolás en la conversación. “Tres los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y cinco para el tema político de Barranquilla”, concluye.

Los cupos, aparentemente, eran para abogados, por lo que Petro le pidió a Vásquez que le recomendara algunos. Una de las hojas de vida enviadas por Vásquez fue la de Laura Ojeda, la actual pareja de Nicolás, a quien calificó sarcásticamente como “buena amiga”.

Prada habló del tema en marzo de este año, diciendo que no tiene idea de a qué se refiere Nicolás con los cupos.

Christian Daes, Miguel Ángel del Río, Cielo Rusinque, María Isabel Urrutia y Mauricio Lizcano

La participación del empresario barranquillero o del abogado petrista no fue mencionada en toda la audiencia. Sin embargo, sus fotos aparecen en el mosaico de la Fiscalía. Del Río dijo que es una persecución.

Del Río y Daes comparten un dato en común con Rusinque y Lizcano: no fueron mencionados durante la audiencia, salvo en el diagrama.

Lizcano, actual ministro de las TIC, ya se refirió al tema, diciendo que se reunió con Nicolás Petro en dos ocasiones. “Una social, que organizó Agmeth Escaf para presentarme a Nicolás Petro y duró veinte minutos. Una segunda, institucional, para hablar de la Fórmula 1 en Barranquilla, donde estuvo el alcalde, los secretarios, los representantes de la Fórmula 1 y varios congresistas”, señaló en W Radio.

La directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, dijo que solo le dio una cita a Nicolás. “Infames”, exclamó refiriéndose a la Fiscalía.

La exministra de Deporte, María Isabel Urrutia, tampoco fue mencionada, excepto en el cuadro.

Alejandro Char

El exalcalde y nuevamente candidato a la alcaldía de Barranquilla apareció 'por accidente' durante la audiencia. El fiscal Burgos estaba mostrando cómo Daysuris, “toda fría ella”, cuadraba la compra de unas joyas por parte de Nicolás Petro el 11 de abril de 2022.

Luego, la siguiente fecha que aparece en la línea de tiempo es el 15 de mayo del mismo año, pero mientras uno de los fiscales de apoyo pasaba la diapositiva y Burgos se hidrataba, apareció un chat del 11 de mayo entre Vásquez y Petro. En él, Vásquez le enviaba una imagen que parece ser una captura de pantalla de otro chat, entre la expareja de Nicolás y alguien identificado como Alex Char.

En la conversación quien aparece como Char le dice a Vásquez que “Leo” le llevará “cinco puntos”. En la jerga costeña, la expresión “puntos” es usada para referirse a millones de pesos. Burgos hizo caso omiso y continuó con su lectura.

La Fiscalía, entonces, omitió haber mencionado que Char pudo haber enviado cinco millones de pesos en efectivo a la entonces pareja Petro-Vásquez, aun cuando encontró ese registro en las conversaciones entre los exesposos. Así, también omitió incluir el rostro del político en el diagrama.

Char se suma a Óscar Camacho, a quien el fiscal Burgos se refirió como un "poderoso empresario de Cúcuta" que aportó dinero a la campaña, a través de Nicolás Petro, y luego no se reportó. No hubo ni una mención de Camacho en la audiencia ni en el recuadro, y aún no se conoce quién es de verdad.

