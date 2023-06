Partido Liberal pide al gobierno Petro aplazar discusión de Reforma a la salud

Al término de una reunión de bancada con el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, el movimiento político acordó este martes pedirle al gobierno de Gustavo Petro que aplace la discusión de la reforma a la salud para el próximo periodo legislativo, que arrancará el 20 de julio.

Si bien los cálculos del Ejecutivo son que la reforma se apruebe siquiera en segundo debate antes del próximo semestre legislativo –acudiendo, inclusive a sesiones extras–, para los liberales se hace necesario que la discusión sea más prolongada y no a las carreras.

El pasado 23 de mayo, la reforma a la salud fue aprobada en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. En contra de la iniciativa se encuentran los partidos Conservador y la U (declarados en independencia), así como los opositores de Cambio Radical y el Centro Democrático.

Este martes está citada la plenaria de la Cámara para empezar a debatir el articulado de la reforma a la salud. Lo anterior, luego de que se supere la etapa de los impedimentos, los cuales se llevaron dos sesiones la semana anterior.

Si es aprobada, la reforma a la salud alcanzaría dos de los cuatro debates que tiene que cumplir para ser ley. Su paso en el Senado se podría iniciar en sesiones extras; sin embargo, la citación no ha sido definida por el Gobierno Nacional.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, está convencido que las reformas, empezando por la de salud, sí tendrán las mayorías e incluso aseguró que esa nueva composición de la coalición ya se vio con la elección de Alexander López.

“Esas nuevas mayorías con una prueba ácida nombraron a un presidente del Senado, a pesar del retiro de unos partidos muy importantes logramos conseguir los 55 votos, que estoy seguro en los próximos días crecerán. Cerramos legislatura con unas mayorías consolidadas. Claro, ya tendremos muy claro quiénes nos acompañan y quiénes no. Veo a un gobierno con unas mayorías de verdad, no mayorías prestadas, ni negociadas en cada proyecto”, explicó.

A su turno, el senador del Pacto Histórico, Robert Daza, elevó un llamado a los partidos de oposición e independientes “a que lleguen a las plenarias, que no hagan vacío, porque se están yendo, desbaratan el quorum y le roban al erario público. Si no llegan, no están trabajando y eso es corrupción. Si están en contra, que lleguen de frente y den el debate. Que no generen esa operación tortuga”.

