Pastrana le pide al gobierno Petro garantías de seguridad para sus candidatos

Desde Cúcuta, el expresidente de la República Andrés Pastrana, jefe del partido Nueva Fuerza Democrática, les hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para que les garanticen las condiciones de seguridad necesarias a sus candidatos, a fin de que puedan hacer campaña en departamentos como Norte de Santander y el resto del país.

Pastrana, quien estuvo ayer en la ciudad para presentar formalmente a los aspirantes que avaló esta nueva colectividad, dijo que en muchas zonas del país como el Catatumbo no pueden hacer política, pese a los reiterados llamados de atención que le han hecho al Gobierno Nacional.

“El Gobierno no nos está dando las garantías para poder recorrer el país. Hoy (ayer), por ejemplo, había mucha gente del Catatumbo que quería venir y no pudo, por el tema de la seguridad. Así como Petro nos exigía garantías y siempre se las dimos, hoy exigimos que nos dé las garantías a nosotros”, manifestó el exmandatario.

Sin alianzas

La visita de Pastrana, ayer, a la capital de Norte de Santander coincidió con la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero el exjefe de Estado durante el periodo 1998-2002 descartó que se estuviera buscando, intencionalmente, un acercamiento o un acuerdo para una eventual alianza en el departamento.

Dijo que con el Centro Democrático han hecho llave en muchos lugares, al igual que con otros partidos que no hacen parte de la coalición que respalda al gobierno Petro, pero insistió en que este no es el caso en Norte de Santander.

No obstante, el expresidente aprovechó para enviarle un mensaje al candidato a la Gobernación respaldado por el uribismo y Salvación Nacional, el general (r) Jorge Eduardo Mora López, a que se una al proyecto que lidera el empresario Marlon Chacón.

“Qué bueno que el general ojalá venga y nos acompañe en esa lucha que estamos librando”, dijo.

Con relación a la Alcaldía de Cúcuta, tanto Andrés Pastrana como el candidato a ese cargo de elección por la Nueva Fuerza Democrática, Emerson Meneses, negaron que estén buscando una alianza con otros candidatos y señalaron que la lucha va hasta el final.

“Esta visita tiene justamente el propósito de venir a agradecer a esos candidatos como Emerson, como Marlon, y como los 174 más avalados en este departamento que creen y han creído en la Nueva Fuerza Democrática. Esta es apenas la semilla de un nuevo proyecto que a pesar de todas las dificultades, vamos a lograr consolidar en Colombia”, manifestó el expresidente.

Andrés Pastrana insistió en que el único partido de oposición en Colombia es el suyo, porque han sido coherentes con sus principios y no han llegado a esta nueva campaña electoral para buscar simplemente unos votos.

En ese sentido, cuestionó que colectividades como el Centro Democrático y Creemos, de Fico Gutiérrez, estén respaldando candidatos en coalición con el Partido Liberal, la U y otros que han acompañado a Gustavo Petro.

“La coalición que sostiene a Petro en este momento es el Partido Liberal, el Conservador, la U, Macaco y Mancuso. Entonces, por eso hay que tener coherencia”, sostuvo.

Dijo que es por esa razón que están invitando a los nortesantandereanos a que acompañen a los candidatos de la Nueva Fuerza Democrática y apliquen un voto castigo a esos “conservadores petristas”, que entregaron 175 años de historia “a cambio de unos puestos”.

Durante el encuentro con los candidatos a los diferentes cargos que está avalando esta nueva colectividad en el departamento, Pastrana les entregó un parte de tranquilidad frente a los rumores que han surgido sobre la posible pérdida de la personería jurídica y dijo que todos pueden tener la absoluta tranquilidad de que eso no ocurrirá.

“Todos pueden estar tranquilos. Lo mismo se lo dijimos a los candidatos que se pasaron de otros partidos a la Nueva Fuerza, como Emerson Meneses, y que están aquí. No tienen ningún problema. Se han hecho dos o tres demandas, pero es clarísima la sentencia del Consejo Nacional Electoral y por eso les reitero a todos los candidatos que tienen que tener la absoluta tranquilidad de que la personería no la vamos a perder y que la figura de la doble militancia no se les va a aplicar”, sostuvo.

