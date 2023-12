Perdón, nos avergüenza lo que se ha hecho: Mindefensa sobre falsos positivos

Quince años después de perder a sus seres queridos a manos de la Fuerza Pública y de que sus nombres fueran mancillados, al señalarlos de guerrilleros o delincuentes, los familiares de 31 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, tentativa de homicidio, violencia sexual y amedrentamiento en Norte de Santander, finalmente escucharon el ofrecimiento de perdón que habían estado esperando durante tanto tiempo por parte del Estado colombiano.

El encargado de pedirlo, en nombre del Estado, fue el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien ante decenas de personas reunidas en el coliseo cubierto Argelino Durán Quintero, de Ocaña, y tras nombrar una a una las víctimas y las fechas en que fueron asesinadas, señaló públicamente que lo sucedido fue “una vergüenza” y que nunca más se deberá repetir.

“Estoy aquí para decirles a ustedes en nombre del Estado: perdón, nos avergüenza lo que se ha hecho. Estamos aquí para decir que sus padres, hijos, esposos no murieron por hacer nada malo, no los mataron en combate, porque fueran guerrilleros o porque fueran críticos frente a un sistema”, manifestó Velásquez.

El delegado del Gobierno Nacional fue enfático en advertir que el de ayer no era un acto rutinario más, ni se va a convertir en eso, y que tampoco llegó hasta esta zona del país para cumplir simplemente una orden judicial.

“Vengo ante ustedes porque represento a un gobierno, a un presidente que siempre señaló como un delito contra la humanidad las ejecuciones extrajudiciales”, señaló.

Dijo que la no repetición no es una palabra más ni una frase, sino un proceso de construcción. “Esperamos que ese proceso de construcción sea efectivo y hechos como estos no se vuelvan a cometer jamás. Desde el Gobierno, los altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, unimos nuestra voz a la de ustedes para decir también, nunca más”, enfatizó.