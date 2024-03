'Perro rabioso', así fue el fuerte rifirrafe entre María José Pizarro y Jota Pe Hernández

En la noche del pasado martes, 12 de marzo, en plenaria en el Senado en la cual avanzaba el debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa, Iván Velásquez, los senadores Jota Pe Hernández y María José Pizarro sostuvieron una fuerte discusión que casi genera el levantamiento de la sesión.

El debate entre los dos políticos de 'esquinas' diferentes se dio luego de que Hernández cuestionara al Ministro por presuntamente desproteger a las Fuerzas Militares.

"María José Pizarro, que tanto habla de respeto y que tanto se victimiza me trata de animal y perro cuando afirmo que a nuestros militares los están matando y que el ministro miente", afirmó el senador de la bancada santandereana en sus redes sociales.

Según dijo, no sería la primera vez en que la congresista del Pacto Histórico lo insulta. "Lo hace en secreto y luego sale en público a tildarme de machismo".

En medio del álgido debate, el también senador de la Alianza Verde, Inti Asprilla, se paró al lado de la senadora María José Pizarro en muestra de defensa, mientras Jota Pe Hernández estaba grabando y encarándola por sus declaraciones.

"Me acaba de tratar de perro rabioso porque digo que a nuestros militares los están matando. La que pide respeto. El hecho de que usted sea defensora de guerrilleros no me limita a mí a defender a la Fuerza Pública", afirmó el senador.

La repuesta de Pizarro

En medio del debate, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, se pronunció y se reafirmó en que el senador es un "perro rabioso" y lo señaló de violencia política.

"Me violenta y no es la primera vez. No se atreve con los hombres porque lo que no soporta es que una mujer lo confronte. Es un misógino de la derecha ultra radical colombiana", afirmó la senadora.

Piden expulsar al senador Jota Pe Hernández

Tras la discusión que el senador Jota Pe Hernández tuvo en la plenaria del Senado con la congresista María José Pizarro, del Pacto Histórico, nuevamente están proponiendo la expulsión del senador argumentando presunta violencia política contra la mujer.

La iniciativa la lidera el representante a la Cámara Santiago Osorio, quien ya radicó la misiva ante las directivas para pedir que Jota Pe Hernández salga de la colectividad que hace parte de la coalición de Gobierno.

"He radicado una carta ante las directivas de este partido para solicitarles la inmediata expulsión del senador Jota Pe Hernández, quien las últimas horas ha protagonizado un vergonzoso acto de violencia política contra la mujer por cuenta de un enfrentamiento con la senadora María José Pizarro", afirmó el congresista.

En su pronunciamiento argumentó que las expresidentes del partido no se den a través de los argumentos sino de la violencia. "Pido un pronunciamiento fuerte".

"No es la primera vez que el senador Jota Pe Hernández acude a este estilo para argumentar y para sacar adelante sus actuaciones en el Congreso. Ya el Comité de Género del partido había reseñado y había hecho previas solicitudes para que se tomen decisiones contundentes", afirmó Osorio.

