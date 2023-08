Petro designó a Mauricio Pava como su abogado y reiteró respeto por la justicia

El mandatario, Gustavo Petro, anunció este viernes que el abogado Mauricio Pava Lugo lo representará en caso de que se abra una causa en su contra, tras las aseveraciones hechas por la Fiscalía sobre el presunto ingreso de dineros irregulares a su campaña presidencial.

"Serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda. Para tal efecto, le he otorgado poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que me represente”, comunicó el mandatario.

En la víspera se anunció que al menos dos denuncias fueron radicadas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que se investigue las acusaciones contra el mandatario lanzadas desde el ente investigador, que acusa a su hijo mayor, Nicolás Petro, de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“En cuanto a la institución, sin vacilación alguna, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial, con el debido proceso y todas las garantías constitucionales", agregó en un mensaje oficial.

El Jefe de Estado no ocultó su "dolor" por los señalamientos sobre su campaña, que ya ha defendido frente a otras insinuaciones.

“Recibo con dolor, a nivel personal, las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la Costa”, argumentó y avisó que continuará cumpliendo sus compromisos de agenda.

“Nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra todas las formas de corrupción, y el gobierno continuará sin distracciones su tarea y compromiso por una Colombia mejor”, ratificó.

El jueves, durante un encuentro de campesinos que sostuvo en Sincelejo (Sucre) se refirió al tema por primera vez y aseguró que nunca le pidió a alguno de sus hijos que delinquiera.

“Si eso fuese cierto este Presidente se tendría que ir el día de hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque”, argumentó.

