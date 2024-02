Petro dice que no es “conveniente” que Mancera sea fiscal (e)

Lejos de bajarle el tono a la tensión que produjo el desenlace de algunas marchas desarrolladas el jueves en Bogotá, para exigir la rápida elección de nuevo fiscal general de la Nación, las cuales terminaron con un intento de sitiar la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República, Gustavo Petro, insistió en sus críticas al ente investigador y a la prensa.

Desde su habitual tribuna, su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que él no puede ser “indolente y arrogante”, frente a lo que representa la designación de Martha Mancera como fiscal encargada a partir del lunes, mientras se elige el sucesor de Francisco Barbosa.

“(…) las acusaciones graves y los indicios mostrados por la prensa son respetables para mí y hacen que lo conveniente para el país es que eso no suceda”, escribió el mandatario.

En un extenso mensaje agregó que no hay “Nada más prístino que una ciudadanía y una prensa que lucha porque las instituciones no sean tomadas por las mafias, la corrupción y que sean transparentes y estén bajo control ciudadano. La ciudadana Martha Mancera tiene todo el derecho de replicar esas informaciones. La ciudadanía tiene todo el derecho de exigirlo y el gobierno le dará todas las garantías. De manera personal y pública lo he hecho”.

Sobre la votación de la terna que postuló y que está integrada por tres mujeres, de las cuales ninguna ha conseguido los 16 votos necesarios para ser elegida, después de dos intentos, Petro consideró que el problema no proviene de los mecanismos habituales con que los magistrados de la Corte Suprema escogen, “sino de sectores ajenos a la justicia, de sectores en los medios de comunicación que tienen una campaña y una razón: impedir que la Constitución se aplique y que haya un fiscal de la terna del actual presidente”.

Descartó que haya habido violencia

Sobre lo sucedido durante el plantón que un grupo de manifestantes hizo frente al Palacio de Justicia y que por momentos se salió de control, al punto que algunos intentaron ingresar a las instalaciones de la Corte, el presidente aseguró que no hubo violencia en ninguna de las movilizaciones desarrolladas en el país.

Una vez más, insistió en que se trató fue de un “relato periodístico” que desde ciertos sectores de la prensa intentaron posicionar.

“Sé que se presentó un grupo de cuatro personas tratando de violentar una puerta durante 10 segundos, que los mismos manifestantes impidieron. Sé que hubo fallas del protocolo de seguridad que debió desplegarse en el Palacio de Justicia de manera preventiva y desde el Palacio de Nariño las corregimos. La acción preventiva dictaminada por mí se ejecutó bien en tiempo, modo y lugar (sic)”, dijo.

Petro le restó cualquier responsabilidad de lo sucedido al llamado que él mismo comenzó a hacer desde la semana pasada para que el pueblo saliera a movilizarse frente a lo que él llamó una posible “ruptura institucional” y dijo que en la situación del jueves no hubo “ineptitud ni arrogancia”.

“Cuando se hizo presente un grupo de ciudadanos frente a la Corte, violando las decisiones de los organizadores de las marchas, fueron los integrantes de mi gobierno a acompañar a los magistrados, y el mismo director de la Policía se dirigió a pie tranquilamente y les transmitió a los magistrados mi indicación a la 1 pm de la tarde, de nuestra decisión de despejar el área. Los magistrados dijeron que no era necesario y continuaron en su trabajo”, sostuvo.

‘Fantasía noticiosa’

Como el tema del día ayer continuó siendo lo ocurrido con las manifestaciones organizadas por Fecode y los movimientos sindicales, Gustavo Petro volvió a referirse al asunto durante la Cumbre de Gobernadores que se desarrolló en Cartagena y allí responsabilizó nuevamente a la prensa de la ‘fantasía noticiosa’ alrededor de los ataques a la Corte Suprema de Justicia.

“No hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro porque siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Es más, ellos le dijeron al general de la Policía que no querían salir, que iban a trabajar más”, aseguró frente a los mandatarios.

Según el jefe de Estado, se presentaron 71 manifestaciones y concentraciones en el país y “todas fueron pacíficas, excepto dos breves momentos de gases en Medellín y Bogotá”.

“El Gobierno garantiza la independencia de poderes en el país y la libertad de sus decisiones”, concluyó.

