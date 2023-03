Petro omite responsabilidad política y se desliga de su hijo

El escándalo de la familia presidencial por los presuntos nexos del primogénito del mandatario Gustavo Petro, el diputado del Atlántico Nicolás Petro, con exnarcotraficantes que quisieron financiar la campaña del Pacto Histórico en 2022 terminó envuelto en un nuevo y novelesco capítulo: el presidente negó la cercanía con su hijo.

Petro, acorralado en su séptimo mes de Gobierno por los líos de Nicolás, tomó distancia de su investigado descendiente asegurando que él no lo crió y que solo se reencontraron como familia cuando el actual diputado del Atlántico por la Colombia Humana ya estaba adulto y ejerciendo su carrera política.

Las declaraciones las dio durante una entrevista con el medio de comunicación Cambio, en la que aseguró: “Él (Nicolás Petro) se crió en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crié, esa es la realidad”.

Más adelante cuando le preguntaron por sus otros cinco hijos, el mandatario comentó que “todos desde pequeños, los hijos que yo crié, siempre han tenido la certeza de la rectitud en relación a lo público”.

La versión del mandatario es que sólo compartió con el diputado atlanticense cuando este era un bebé y él vivía en el anonimato porque era uno de los comandantes de la extinta guerrilla del M-19. Luego, ya en la adultez, asevera que se reencontraron cuando Nicolás ya estaba casado con Daysuris Vásquez y cuenta que durmió una noche en el apartamento de la pareja en Barranquilla.

Vásquez, ahora exesposa de Nicolás Petro, es quien destapó el escándalo contra el diputado, quien es investigado por la Fiscalía por presuntamente recibir $1.000 millones de exnarcos para la financiación de la campaña de su padre en 2022. Ese dinero, sin embargo, no llegó a las arcas del Pacto Histórico sino que él se lo habría quedado para comprar un lujoso apartamento en la capital atlanticense.

El presidente sostiene que, antes del escándalo, le preguntó a su hijo por el tema. “Pero yo hablé con Nicolás sobre los rumores, me negó todo, ya estaba separado y después hablé con Day (Vásquez), que no me contó todo lo que ha aparecido en la prensa, pero es más o menos en esa línea”, afirmó.

Antes de que la polémica saliera a la luz pública, el primer mandatario habría advertido en un consejo de ministros que no podía haber ningún tipo de relacionamiento de los funcionarios de la Casa de Nariño con el diputado. Él también cuenta que le pidió a Nicolás que se fuera del país, pero que el primogénito decidió quedarse en Colombia.

Petro sostiene que, de sus seis hijos, él es el único que había mostrado vocación política y reiteró que su futuro está en manos del ente acusador. “Institucionalmente es a la Fiscalía a la que le corresponde y tiene todas las garantías de que no va a haber ninguna presión ni nada por el estilo desde el Gobierno en relación a este tipo de procesos”, aseguró.

Precisamente, el pasado 2 de marzo la Casa de Nariño publicó un comunicado en el que el Ejecutivo le pidió al ente acusador investigar al diputado Nicolás y, de paso, al hermano del mandatario, Juan Fernando Petro. Este último es señalado por presuntamente negociar con narcos para entregarles cupos en la “paz total”, pese a que él no es un funcionario del Ejecutivo. Mejor dicho: el hermano del mandatario se estaría saltando las tareas del comisionado para la paz, Danilo Rueda.

Responsabilidad política

El presidente le había entregado a Nicolás Petro las riendas de la campaña en el departamento del Atlántico, donde actualmente ejerce como diputado de la Asamblea con su misma bandera política.

En octubre de 2019, cuando su hijo quedó de segundo en las elecciones por la Gobernación, el ahora mandatario sostuvo que: “Nicolás Petro hizo la campaña que tocaba. Atlántico prefirió quedar bajo la égida de los Char y catapultarlos como los rivales de la Colombia Humana en el inmediato futuro. A Nicolás le queda la enorme tarea de liderar la Colombia Humana en todo el Caribe”.

No obstante, durante la entrevista con Cambio se eximió de su participación en el ascenso de su primogénito y sostuvo que él no le ha pedido a alguno de sus seis descendientes que se dedique a la política.

Cuando ese medio le preguntó si tenía responsabilidad política en el caso de Nicolás, el presidente respondió: “No, porque ese es mi hijo, si quiere hacer política es un problema de libertad humana. Todas las personas en Colombia tienen el derecho de hacer política. Tú no puedes cercenar ese derecho. Si lo que quieres es preguntarme que yo he influido en mis hijos para que tomen determinadas decisiones acerca de sus carreras o sus vidas, ninguna. Yo he dado la libertad de escogencia a mis hijos”.

Nicolás Petro no da declaraciones a la prensa y designó a los abogados Juan Trujillo y David Teleki como apoderados en su caso. La defensa sostiene que no se pronunciará en los medios hasta que esté estructurado el caso.

Sobre el proceso de Juan Fernando Petro se conoció que el presunto implicado ya declaró en la Fiscalía sobre su posible participación negociando por debajo de la mesa con narcotraficantes y el alto comisionado para la paz, Rueda, partió cobijas con el polémico familiar del mandatario.

Durante su conversación con Cambio, una de las pocas entrevistas que ha dado como presidente, Petro también desmintió que la primera dama, Verónica Alcocer, esté influyendo en los nombramientos que hace el Gobierno.

Finalmente, sostuvo, sin dar nombres, que hay sectores que “no quieren dejarlo hacer” las reformas sociales y concluyó que “esas reformas se tienen que hacer. Las haga yo u otra persona”.

