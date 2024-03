Piden al Gobierno de Petro intervenir ante el bloqueo a candidatura opositora en Venezuela

Dirigentes políticos venezolanos y colombianos pidieron al presidente de la República, Gustavo Petro, que se pronuncie sobre la situación que está ocurriendo en las elecciones venezolanas, en las que se ha negado a la oposición la posibilidad de inscribir a sus candidatas para enfrentar al presidente Nicolás Maduro.

En las últimas horas, el Consejo Nacional Electoral venezolano negó la inscripción de la candidatura de Corina Yoris, quien fue designada para remplazar a la líder opositora María Corina Machado, quien se encuentra inhabilitada.

La propia Machado denunció el hecho a través de sus redes sociales: “Alerto a los venezolanos y al mundo de la maniobra en marcha para impedir la inscripción en el CNE de la candidata de toda la unidad democrática de Venezuela, Corina Yoris”, expresó en su cuenta en la red social X.

También pidió a los líderes de izquierda de la región intervenir para impedir que se violen los derechos políticos de la oposición venezolana.

En Colombia, la senadora Angélica Lozano rechazó el silencio del presidente Petro al respecto:

“Increíble abuso, el chavismo no deja inscribir a la candidata presidencial Corina Yoris porque inventaron tiene doble nacionalidad. Ella lo desmiente y no la dejan. Presidente Gustavo Petro es inaudito el abuso de Maduro. ¿Nuestro estado va a seguir callando ante el abuso del dictador?”, escribió en su cuenta de X.



Y por su parte, el concejal Daniel Briceño, hizo un llamado a la cancillería colombiana para que se pronuncie: “El régimen de Nicolás Maduro socio del presidente Gustavo Petro no solo le bastó con sacar del camino a Maria Corina Machado, ahora se mueve para dejar por fuera a Corina Yoris. Increíble el silencio de nuestro “demócrata” Canciller Luis Gilberto Murillo", opinó.

