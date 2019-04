Plan de Desarrollo, por ahora, solo intenciones para Norte de Santander

Norte de Santander fue el departamento que, porcentualmente, más votos le aportó a la victoria de Iván Duque, tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial.

La crisis migratoria desatada por la difícil situación de Venezuela, el delicado panorama de orden público en el Catatumbo que ni el acuerdo de paz con las Farc logró menguar, el desempleo y la falta de competitividad de la región, se convirtieron en argumentos de peso para que 486.000 electores de esta zona del país depositaran su voto de confianza en el ahora mandatario de los colombianos.

No obstante, casi ocho meses después de haber asumido las riendas del país, los nortesantandereanos han empezado a sentir que la respuesta por parte del Gobierno Nacional a ese respaldo masivo que hubo en las urnas, no llega y, por el contrario, la crisis cada vez se recrudece más.

Por eso, buena parte de las esperanzas de los distintos sectores están hoy centradas en lo que pueda quedar plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), teniendo en cuenta que, finalmente, este se constituye en la verdadera hoja de ruta del presidente para sus cuatro años de administración.

Y si bien el proyecto no ha superado su discusión en el Congreso y todavía le restan debates importantes en el Senado y la Cámara, las alertas fueron encendidas por algunos congresistas del departamento que integran las Comisiones Económicas y quienes aseguran que tal y como está el documento en este momento, el Plan “no le hace justicia” a ese respaldo que le dio el departamento al jefe de Estado, con la esperanza de una transformación.

Como se recuerda, durante su campaña, Iván Duque se comprometió con la conexión vial entre Cúcuta y Tibú, así como la vía que comunica a Tibú-El Tarra-Convención-La Mata, además de recuperar la vocación agroindustrial del Catatumbo.

El entonces candidato también habló de impulsar un régimen franco por 10 años, la creación de un fondo de atención humanitaria y seguridad para la frontera.

‘Solo intenciones’

Uno de los primeros en advertir la realidad de Norte de Santander en el próximo Plan Nacional de Desarrollo fue el senador Andrés Cristo, quien aseguró que la carta de navegación del Gobierno para el periodo 2019-2022 no contempla proyectos específicos para Norte de Santander, con fuentes de financiación concretas.

El dirigente liberal, quien hizo parte del grupo que la semana pasada puso en apuros la aprobación de la ponencia del documento, dijo que salvo la regulación de la internación de vehículos venezolanos y de la Zona Franca de Cúcuta, para mantener algunos beneficios tributarios a las empresas que se instalen en ella, el proyecto de ley no refleja los compromisos suscritos por Duque con esta zona del país.

Cristo explicó que aunque en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI), que hace parte del PND, aparecen consignadas una serie de obras y grandes proyectos, históricamente se ha sabido que este termina siendo solo un “catálogo de buenas intenciones”.

“Por ejemplo, ahí está el Cínera, pero sin ningún tipo de financiación. No hubo financiación para ninguna de las obras de Cúcuta y la región. No hay proyectos específicos, a pesar de la crisis fronteriza por cuenta de la situación en Venezuela. No queda nada concreto en materia de sustitución de cultivos ilícitos tampoco”, reprochó el senador liberal.

Insistió en que en el Plurianual se mencionan las obras viales que se han pedido a gritos desde hace muchos años en el departamento como la Transversal del Catatumbo, la Vía de la Soberanía, pero cuestionó que “en el documento no aparecen las condiciones que produzcan el efecto fiscal para su ejecución”.

El congresista señaló, igualmente, que durante la discusión en las Comisiones Terceras se pidió, a través de una proposición, incorporar la propuesta de las Zonas Económicas Especiales de inmediato, para evitar el trámite en el Congreso, pero esto tampoco fue tenido en cuenta.

“El ministro de Hacienda no quiso avalar más propuestas para la frontera. En el Plan no quedó nada. Creo que lo que pasó fue que utilizaron la ciudad para sacarle la lengua a un presidente que es completamente inestable emocionalmente”, dijo Cristo, en referencia a Nicolás Maduro, el mandatario venezolano.

La queja del senador Andrés Cristo es respaldada por su compañero de corporación, Edgar Díaz, quien también es partidario de que en el Plan de Desarrollo no hay respuestas puntuales frente al discurso que se prometió en campaña en Norte de Santander.

“Nos metieron un impuesto al recibo de la energía para poder superar la crisis que tiene Electricaribe. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Entonces, por qué no pusieron un impuesto para ayudar a superar la crisis de la frontera; ahí si no”, cuestionó el congresista de Cambio Radical.

Dijo que desde su Comisión presentó una proposición para que se incorporara en el Plan una inversión diferencial para la zona fronteriza, que permita sacar adelante proyectos de desarrollo económico y social, pero esta no fue acogida por el Gobierno.

¿De cuánto es la inversión?

Al revisar lo que dejó consignado el Gobierno Nacional para Norte de Santander en el Plan Nacional de Desarrollo, La Opinión encontró que la inversión general proyectada en los llamados Planes Plurianuales está estimada en $22,8 billones para los próximos cuatro años, ocho billones más que en el anterior Plan. (Ver gráfico Evolución)

El mayor porcentaje de recursos está destinado a cubrir el denominado ‘Pacto por la Equidad’, que incluye todo lo relacionado con la política social a la que le apuesta el Gobierno para mejorar las condiciones de vida de los nortesantandereanos.

Como principal fuente de financiación de las obras figuran los recursos privados ($6,9 billones), seguido del Presupuesto General de la Nación ($6,6 billones) y el Sistema General de Participaciones ($6 billones).

Según se reseña en el documento, dentro de las iniciativas de inversión que se proyectan para el departamento, aparecen varias de las obras en las que tanto se ha insistido en los últimos años, como el puente Mariano Ospina Pérez, la vía Cúcuta-Tibú; Cúcuta-Pamplona-Chitagá–Málaga; la puesta en marcha del transporte masivo para Cúcuta, la construcción del Centro Metropolitano de Eventos y Convenciones del departamento, entre otras.

Sin embargo, aunque este es un plan “preliminar e indicativo”, no hay mayores luces sobre las obras que serán priorizadas, a cuántos años se proyecta su ejecución y qué etapas se surtirían en el actual Gobierno.

¿Son garantía de cumplimiento los planes plurianuales de inversión?

Si bien la apuesta del Gobierno para Norte de Santander, según las iniciativas de inversión, es ambiciosa, al contrastar el Plan 2019-2022, con el de años anteriores como el de 2011-2014, se puede observar que muchos de los grandes megaproyectos que entonces se prometieron para Norte de Santander, son los mismos que están incluidos hoy y de los cuáles se lleva décadas hablando.

En el primer PND de la era Juan Manuel Santos, por ejemplo, se contemplaron para el departamento proyectos como: el Sistema Integrado de Transporte Masivo para Cúcuta, la vía Tibú-Convención-La Mata, la carretera de la Soberanía, el sistema de movilidad de Ocaña, el proyecto Multipropósito Cínera, entre otros. (Ver tabla Iniciativas)

Ante este panorama y con el ánimo de precisar qué tan válidas son las críticas y preocupaciones de los congresistas nortesantandereanos, La Opinión consultó a la doctora en Ciencias Económicas y asesora de Gasto Público del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Adriana Salinas Esteban, sobre el verdadero alcance de los Planes Plurianuales de Inversiones.

Al respecto, la docente explicó que, técnicamente, estos Planes son instrumentos de planeación de mediano plazo “que sirven para racionalizar los cuatro años de Gobierno”. En esa medida, lo que no figure allí, difícilmente se podrá ejecutar, pues no sería posible asignarle presupuesto, pero eso no necesariamente implica que todo se cumpla.

“El Plan Plurianual de Inversiones es un plan grande y ese plan después se va a concretar en un Plan Operativo Anual de Inversiones. Se supone que ahí deberían estar incluidos los proyectos, pues es ahí donde se especifica los porcentajes que se van a ejecutar en cada uno de ellos”, explicó.

No obstante, Salinas precisó que para garantizar que a esos proyectos que quedaron consignados se les dé la plata que necesitan, tienen que incluirse en el Presupuesto General de la Nación y es lo que en muchos casos no ocurre.

“El temor de los congresistas es porque realmente aquí hay unas diferencias de información gigantes frente al Presupuesto General. Hacienda no entrega información a tiempo, el presupuesto no está desagregado por proyectos y así es muy difícil rastrear que a eso que se consignó en el Plan Plurianual se le dé la plata”, reconoció.

Dijo que, en estos planes puede haber 80.000 proyectos, “pero de ahí a que se garanticen no es claro”.

“En un escenario ideal todo debe estar armonizado”, señaló, pero advirtió que uno de los riesgos en estos casos, es que los proyectos no se financien.

Así las cosas, por ahora, para Norte de Santander parece haber solo intenciones, pues será necesario esperar qué de todo lo que dejó consignado en su Plan, logra darle prioridad el Gobierno.