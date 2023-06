¿Por qué el gobierno quiere imponer los nuevos presidentes del Congreso?

La elección de los nuevos presidentes del Senado y la Cámara, el próximo 20 de julio, será clave para el gobierno nacional, de ahí que espera poder influir en la Alianza Verde y el Partido Liberal, que les corresponde esas dignidades, para designen a un congresista cercano al presidente Gustavo Petro.



¿Pero por qué busca dar un guiño a quién sea el elegido? La razón es muy clara, requiere que haya como presidente en cada corporación un senador y representante a la Cámara que se responsabilice por ayudar a sacar la agenda legislativa del gobierno, la cual para la nueva legislatura tiene como objetivos centrales las reformas sociales, las dos que siguen vivas que son salud y pensional, como también el reencauche que se le espera dar a la reforma laboral que se volverá a radicar, como también el trámite de otros dos proyectos, la modificación a Ley 30 de Educación Superior y la reforma a la ley de servicios públicos.



El propósito del gobierno no es nada fácil ante el rompimiento de la coalición mayoritaria en el cierre de la legislatura que acaba de terminar, cuando además se tenía en las presidencial del Senado y la Cámara a congresistas del Pacto Histórico. En el Senado estuvieron Roy Barreras y Alexander López, mientras que en la Cámara la tarea la cumplió el representante David Racero.

El panorama



Por el momento el panorama político para el gobierno en su objetivo no es fácil. Los acuerdos políticos indican que en el Senado de la República para el segundo año la presidencia le corresponderá a la Alianza Verde, el cual es partido de gobierno.



El presidente Petro tiene una especial influencia en ese partido, pues se debe recordar que el actual senador verde Inti Asprilla fue quien influyó de manera decisiva para que ese partido se dividiera el año pasado para que lo apoyara en las elecciones de mayo y junio.



Para el gobierno su candidato para la presidencia de la corporación es entonces el senador Asprilla, quien no tiene muy buena recepción entre los senadores por su estilo controversial en la mayoría de sus posturas. Hace sólo una semana casi se va a los golpes con su compañero de partido, Jota Pe Hernández, cuando se discutía la reforma constitucional de la venta abierta al público de la marihuana.



Sumado a esa situación, Asprilla no tiene buena relación con varios senadores de la oposición, como por ejemplo con el uribista Miguel Uribe Turbay, con quien tiene un constante enfrentamiento en las sesiones. Es decir su nombre no tiene mayor acogida entre las bancadas independientes y de oposición.

La senadora Angélica Lozano, es otra de las aspirantes. Su nombre fue el primero que se mencionó desde hace un año, pero con el paso de los meses y el enfrentamiento que ha tenido la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, su esposa, con el presidente Gustavo Petro, su aspiración ya no están firme en toda la bancada.



Ante ese panorama han surgido otros nombres. Uno es el senador Iván Name, pero no es tan bien recibido en el gobierno porque ha sido crítico de Petro en varios asuntos legislativos. Un nombre más es el senador Ariel Ávila, quien si bien en un comienzo se mostró muy cercano al gobierno, en las últimas semanas se ha distanciado e incluso ha dicho que el fracaso legislativo es por el rompimiento de las mayorías. El exgobernador de Caldas, Guido Echeverri, igualmente está en el sonajero, sin embargo él no verde de naturaleza, sino del partido En Marcha, que lidera el exministro Juan Fernando Cristo, colectividad que se declaró como partido de gobierno.



En la cámara



La presidencia de la Cámara de Representantes, según los acuerdos, le corresponderá al Partido Liberal, que es la bancada más grande de esa corporación y que por petición del petrismo cedió en este primer año el cargo para que fuera escogido el representante David Racero. Y como en el Senado, el presidente Gustavo Petro ya tiene claro a quién le hará el guiño.



Petro le apuesta al representante liberal de Córdoba, Andrés Calle, quien fue también clave el año pasado para que el liberalismo se dividiera y un amplio sector se fuera a su campaña a apoyarlo, pese a que el expresidente y jefe de la colectividad, César Gaviria Trujillo, acordó en primera vuelta apoyar a Federico Gutiérrez. Calle junto con el hoy ministro del Interior y senador en ese momento, Luis Fernando Velasco, marcaron el camino para que el llamado liberalismo de base fuera fundamental para el triunfo de Petro en junio. De ahí que en la actualidad sea esa tendencia la que presiona la permanencia del liberalismo en lo que queda de la coalición de gobierno.

De ahí que el nombre de Calle sea bien recibido en el gobierno, más no en las huestes del oficialismo liberal, pues para el expresidente Gaviria si Calle llega a la presidencia de la Cámara sería una derrota. Su plan B lo tiene en dos representantes que le son fieles a sus directrices.



Uno es el representante Carlos Ardila, quien desde el pasado 20 de julio se había mencionado como el opcionado para la presidencia, pero esto fue antes del acuerdo para que el Pacto Histórico presidiera en esta legislatura que acaba de terminar.



El otro nombre es el representante antioqueño Julián Peinado, quien hace parte de ese sonajero de liberales que quieren dirigir la Cámara. Ardila y Peinado, esperaban definir este jueves quién de los dos será el que compita en julio a Andrés Calle la dignidad, la cual será definitiva para los intereses políticos del gobierno.



El panorama político para las presidencias del Senado y la Cámara, al menos por las próximas tres semanas seguirá poco claro y serán los días previos al 20 de julio cuando se sepa quién de los hoy aspirantes se que quedan con el premio mayor.

