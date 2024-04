Presidente del Senado advierte que Petro quiere cerrar el congreso

Así lo planteó Name luego de publicar el orden del día del próximo lunes de la plenaria de la corporación, la cual tiene como punto primero continuar con la votación de la reforma pensional, la cual no avanzó esta semana debido a que Name levantó la sesión del miércoles como protesta a Petro por sus continuos señalamientos a los nuevo senadores de la Comisión VII que hundieron la reforma a la salud de ser corruptos y comprados por las mafias.

Lea aquí: Minhacienda desmiente al viceministro de Transporte y niega que el precio del diésel suba en mayo

En su fuerte declaración de este viernes, Name en alusión directa al mandatario nacional le señala en primer lugar que “Presidente Petro: una forma de cerrar las instituciones es desprestigiándolas. Yo tengo la responsabilidad legal, constitucional y moral de defender la institución del Congreso tanto de las infamias que lo desprestigian como de las solapadas amenazas de revocar el mandato de los congresistas mediante constituyentes callejeros”.



Le insiste que “el Senado no está cerrado y el lunes sesionarán las plenarias de Senado y Cámara como les corresponde, con independencia y autonomía”. El lunes también el presidente de la Cámara, Andrés Calle, convocó la plenaria para terminar de votar la reforma a la educación, la cual está a sólo seis artículos de lograr su segundo debate.

Le puede interesar: Minhacienda desmiente al viceministro de Transporte y niega que el precio del diésel suba en mayo

Lo expresado este viernes por Name es sólo la continuidad de un permanente enfrentamiento en el que ha estado durante los dos últimos meses con el presidente Petro, todo debido al trámite de las reformas pensional y de salud, la cuales están en esa corporación y para el gusto del gobierno no ha contado con la celeridad que espera el mandatario nacional. Petro había escrito en la red X, en referencia Name que: “Me dicen que no respeto la independencia de las ramas del poder público, al contrario quien no las respeta es quien las cierra. Cerraron arbitrariamente el Senado de la República”, esto porque el miércoles se levantó la sesión.



El jueves el mandatario nacional en otro capítulo de esa disputa había señalado que “en Colombia sectores políticos buscan quitar el carácter progresista a la reforma pensional presentada al Congreso. Buscan quitarle la protección que hemos propuesto a 19 millones de trabajadores que hoy cotizan en fondos privados y que no van a obtener ninguna pensión por su bajo nivel salarial porque la mayoría ganan menos de 4 salarios mínimos”.

Lea tambien: Procuraduría pide al gobierno medidas de choque por crisis migratoria

Y defendió su proyecto aseverando que “la propuesta del gobierno es garantizarles a esos 19 millones de cotizantes su derecho a la pensión permitiéndoles legalmente participar en Colpensiones. Baja el pilar, que es el monto salarial desde donde se puede cotizar a fondos privados es simplemente aumentar las ganancias en más de 2 billones de pesos anuales a los dos banqueros dueños del actual ahorro pensional privado y quitarle a esos 19 millones de trabajadores su derecho a obtener una pensión en su vejez”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion