Presidente Petro insiste en que hay a quienes les molesta la “decencia” de la terna

Desde temprano, este domingo se anunció que el presidente Gustavo Petro, haría una alocución a las 7 p.m. Sin embargo, ya llegada la noche resultó que por el Canal Institucional se retransmitió su intervención en la Cumbre de Gobernadores de la Federación Nacional de Departamentos (DNP).

En esa oportunidad el mandatario se refirió a los hechos acontecidos el 8 de febrero en el Palacio de Justicia e insistió en que no hubo un secuestro: “No hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro porque siempre pudieron salir y entrar como quisieran”.

“Es más, ellos le dijeron al General de la Policía que no querían salir, que iban a trabajar más”, continuó diciendo.

Lea aquí: 100 kilómetros de vías serán priorizados para repararlos en 2024

Todo esto lo afirmó mientras en las pantallas del recinto se proyectaban algunas de las publicaciones que se hicieron en redes sociales y él mismo replicaba algunos de esos mensajes: “Petro es un dictador, es lo que me dicen a mí, Petro está repitiendo los hechos en el Palacio de Justicia en 1985, le está ordenando a la Corte que escoja”.

Incluso, comparó este episodio con el ocurrido hace unos años, cuando en redes sociales los internautas aseguraron que “se estaban metiendo a los conjuntos” y se creó pánico en la población.

Según el mandatario, lo que le molesta a sus contradictores es que haya propuesto una terna decente para la elección de Fiscal.

Las mujeres que la conforman “a través de su vida han demostrado capacidad y valentía de luchar contra la impunidad”, aseguró. Sin embargo, “eso ha desatado una tormenta terrible en un sector de la sociedad que está atacando la posibilidad de que se escoja Fiscal, atacando lo que dice la Constitución”.

Siga leyendo: El 48% de vehículos no paga el SOAT y 57% no está al día con la técnico-mecánica

Volvió a llamar a las movilizaciones

Vale decir que este domingo el presidentele pidió nuevamente a sus seguidores que estén listos para movilizarse e “impedir un golpe a la democracia”.

Así lo manifestó en su cuenta de X, en la que especificó que el objetivo será “restablecer la decencia, la verdad y el poder de la misma gente” mientras él se compromete desde el Gobierno a dar las “garantías a toda movilización ciudadana sin violencia”.

Tenga en cuenta: Concejo avanzó con entrevistas de candidatos a la Personería

“La movilización general de la ciudadanía de la que hablado tiene como objetivo no permitir la burla del voto ciudadano con maniobras politiqueras de corruptos ni permitir que hayan burlas a la democracia”, aseguró.

Luego insistió en que desde los medios de comunicación se está manipulando a la sociedad, contribuyendo a lo que él mismo denomina como “lawfare”; es decir, “que la justicia tome partido contra el gobierno y hunda no solo las reformas sino al gobierno mismo”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion