Presunto robo de una tarjeta de crédito, 'chuzadas' y uso del polígrafo: Los escándalos que rodean a Laura Sarabia

Tal y como estaba previsto, el presidente Gustavo Petro designó a Laura Sarabia como la nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, pese a las polémicas que la saliente directora de Prosperidad Social ha protagonizado a lo largo de su carrera política.

Su estadía en el Gobierno Nacional, en 2023, se vio truncada de forma temporal toda vez que el mismo jefe de Estado pidió su renuncia en medio de las polémicas que protagonizó por el uso indebido de un polígrafo de la Casa de Nariño además de las declaraciones que en su momento sostuvo con Armando Benedetti.

Robo de una tarjeta de crédito

El 25 de abril de 2022, Elsy Mireya Pinzón Barrera, quien trabajó durante 25 años con el polémico Armando Benedetti, declaró ante la Fiscalía 4 de Lavado de Activos en contra de la hoy directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia.

En la diligencia judicial, la mujer reveló que la entonces asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, de Armando Benedetti, le habría robado una tarjeta de crédito con la cual habría hecho compras en España. “El registro migratorio confirma que Elsy Mireya estaba en Colombia. ¿Qué hace la tarjeta dando tumbos en España?”, habría cuestionado la fiscal del caso, según pudo establecer Cambio.

“Yo tuve un problema con una asistente de mi jefe porque cogió mi tarjeta atrevidamente. Yo estaba sentada en la plenaria cuando, pum, me llegó una alerta de que me habían cogido mi tarjeta. Pero cómo, si estoy sentada, tengo mi billetera; y al otro día le dije al mensajero: 'venga, Giovanny', hicieron una compra de 400, 500. Me dijo: 'Elsy, ¿por qué no vamos a Fallabela y averiguamos?' Llegué a Fallabela, le dije: 'mire, señorita, a mí me hicieron una compra y no sé quién; yo estaba en mi oficina, con mi bolso, sentada. Y entonces, me dijo: 'redácteme una carta y yo miro a ver'. La redacté y ¡oh sorpresa!... Eso fue en junio o julio que me hicieron la compra y nadie me dijo nada; cuando pum, un día estaba en mi apartamento y me llamaron de Fallabela y me dijeron: 'buenos días, doña Elsy, es para darle reporte de quién le hurtó su tarjeta'. Me dijo: 'Laura'. Pero es que mi hija se llama Laura, pero mi hija no tiene esas costumbres. Cuando pum, Laura Sarabia... Es una asistente de mi jefe. La llamé y le dije qué grave eso, me parece de quinta”, habría afirmado la mujer, según la revista.

La prueba del polígrafo

Los recientes escándalos de quien fue la asesora del exsenador Armando Benedetti y que pasó a ser su enemiga política en poco tiempo, iniciaron en 2023 cuando Marelbys Meza, la exniñera de su hijo, reveló que fue sometida al uso del polígrafo del Edificio Galán de la Casa de Nariño.

En medio de su relato, la mujer dijo que le quitaron el celular, la incomunicaron y que incluso entró a Palacio de Gobierno sin pasar por los filtros necesarios de seguridad.

Todo pasó cuando en la casa de Laura Sarabia se perdió un maletín con al menos $30 millones y consideraron que Meza habría sido la responsable de la desaparición del dinero.

Tras este hecho, que ocasionó más de una semana de 'turbulencia' en la Casa de Nariño, se conoció que el entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien fue jefe legislativo de Sarabia, pagó viáticos a Marelbys Meza para conversar en el vecino país sobre sus revelaciones.

Benedetti confirmó esa versión y dijo que todo había sido para poder solucionar el problema entre ella y la entonces jefa de Gabinete, que en el corto tiempo se convirtió en la mujer más importante de la Casa de Nariño.

En medio de este escándalo también se habrían utilizado interceptaciones ilegales para oír las comunicaciones de Marelbys Meza, con informes manipulados de Policía Judicial con los cuales la vincularon con el Clan del Golfo.

$15 mil millones en cuestión

El hoy embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, volvió a estar en el ojo del huracán hace unos meses por una serie de audios revelados por la Revista Semana, en los cuales se le escucha hablar en contra del Gobierno de Gustavo Petro, lanzar duras amenazas a los funcionarios y hasta comentar sobre la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico.

En el material auditivo, el polémico excongresista le reclamó a la entonces jefa de Gabinete, Laura Sarabia, por haberlo hecho esperar dos horas para que fuera atendido por el presidente Gustavo Petro, cuestionó por qué no le daban prioridad en la Casa de Nariño, si él había organizado más de 100 reuniones además de haber buscado hasta $15 mil millones para la campaña.

