Registraduría advierte que elecciones de octubre están en riesgo por orden público

El recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país durante los últimos meses activó las alertas sobre el desarrollo del proceso electoral que tendrá lugar en octubre de este año, para definir quiénes serán los próximos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.

La advertencia la hizo el propio registrador nacional, Alexander Vega, luego de escuchar a los gobernadores que estuvieron reunidos ayer en una nueva sesión de la Federación Nacional de Departamentos.

“Están en riesgo las elecciones territoriales. No podemos arriesgarnos a repetir los hechos del 2002 cuando se aplazaban elecciones, trasladaban puestos y se atentaba contra candidatos, electores y población en general”, manifestó el funcionario.

Vega fue enfático en que si bien la democracia colombiana es sólida y la logística que implica el desarrollo del proceso electoral está andando para garantizar que los colombianos puedan participar de manera activa, sin la tranquilidad en el orden público no podrá ser posible tener unas elecciones en paz. “Sin elecciones no hay democracia”, dijo Vega.

El registrador se sumó al llamado de alerta que también hizo la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, quien pidió una especial atención a los departamentos de Santander, Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Cauca, Meta, Guaviare y Caquetá, con el fin de que no se vea afectado el normal cumplimiento del calendario electoral de este año.

Ante el panorama que se registra, Vega le pidió al ministro de Defensa, Iván Velásquez, convocar, de manera urgente, a la Comisión Nacional de Orden Público, con el propósito de poner sobre la mesa las preocupaciones de los mandatarios regionales y actuar de manera coordinada para evitar problemas durante el certamen electoral.

“Si no se apoyan las Fuerzas Militares y el Gobierno Nacional no entra a corregir estas situaciones, las elecciones territoriales se pueden ver afectadas. Aspiramos no volver a épocas, de hace décadas, en las que tocaba aplazar elecciones y correr puestos de votación”, insistió el titular de la organización electoral.

Carta al presidente

En medio del encuentro con los gobernadores, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco; el registrador nacional, Alexander Vega, y el presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Quindío, Roberto Jaramillo Cárdenas, le enviaron una carta conjunta al presidente de la República, Gustavo Petro, y al ministro del Interior, Alfonso Prada, en la que le manifiestan la necesidad de empezar a tomar medidas urgentes para enfrentar la amenaza que representa la violencia para las elecciones de octubre.

“Es necesario hacer esta convocatoria urgente a fin de revisar y hacer seguimiento a las acciones del Plan Nacional de Garantías 2023 y el Plan Democracia, para contribuir de manera concreta y decisiva al adelanto de elecciones seguras, transparentes y con todas las garantías”, manifestó la titular del Ministerio Público.

Y es que pese a que el gobierno de Gustavo Petro avanza desde el año pasado en un proceso de paz con el Eln y acaba de anunciar otro con el autodenominado Estado Mayor Central de las Farc, los hechos de violencia no cesan, aun cuando varios de estos grupos armados se comprometieron con un cese bilateral del fuego desde el 31 de diciembre de 2022.

