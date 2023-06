Robledo asegura que Petro sigue dictámenes del FMI

Colombia es un país, que para referirnos a los últimos 75 años, todo lo que le sucede lo han determinado los partidos tradicionales, inicialmente el Partido Liberal y el Partido Conservador, hermanados desde el Frente Nacional y desde antes en asuntos de economía, y estos se han dividido pero siguen actuando juntos, es decir que siguen gobernando los mismos con las mismas”.

Así lo manifestó el exsenador Jorge Enrique Robledo, quien dictó en Cúcuta la conferencia “Colombia puede ser un gran país”, que se cumplió en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, invitado por fundación El 5 a las 5.

En diálogo con La Opinión, Robledo dijo que se empeñó en preparar esta charla con la que busca demostrar cómo Colombia tiene grande posibilidades de desarrollo pero no las aprovecha, por todas las dificultades que persisten.

Explicó que los gobiernos bajo las banderas de los partidos tradicionales, han sido orientados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y que ante esos poderes globales Colombia no es la que manda, sino las grandes potencias económicas. “Como estamos en el capitalismo, esas grandes potencias están pensando es en los intereses de ellos y no en los intereses nuestros, siendo esta la hipótesis planteada, en el entendido de que el capitalismo es un sistema de competencia, donde nadie le regala nada a nadie”.

Robledo sostiene que si no se corrigen las políticas nacionales, no es posible que las regiones prosperen, citando a manera de ejemplo que “se podría decir que Antioquia es más poderoso que Norte de Santander, pero sin embargo se mira y Antioquia también está en un subdesarrollo grande, todo el país es muy subdesarrollado. El colombiano es un capitalismo de 6.500 dólares por habitante, y el capitalismo norteamericano un capitalismo de 72.000 dólares por habitante, y si se mira a Alemania, a Francia o Noruega, son de esos niveles”.

El dirigente político, quien aspiraría a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones de octubre por Dignidad y Compromiso, dijo que en el tema del gran desarrollo económico, que es la clave de todo, el gobierno del presidente Gustavo Petro es lo mismo que el de Duque, Santos o Uribe, “es decir la misma cosa, porque cada vez que abre la boca lo aplaude el Fondo Monetario Internacional o la Banca Mundial, es decir los mismos con las mismas, pero lo que está haciendo de estrangular la economía petrolera o de maltratarla, es una estupidez de un calibre descomunal, que en nada mejora las condiciones ambientales de Colombia, porque los asuntos ambientales los convirtió en demagogia para justificar disparates tan grandes como lo que está haciendo con la economía petrolera”.

Argumentó que Petro prometió renegociar los TLC y que ya dijo que no, entonces según Robledo, “si no se cambia la economía macroeconómica pues no puede cambiar los resultados, o sea que en estos veo a Petro más como otro de los mismos con las mismas, lo que no es sorprendente porque ganó con el respaldo de Santos, de Samper, de Gaviria, del Partido Conservador y de La U, quienes han gobernado a este país y que lo tienen como lo tienen”.

