Rodolfo Hernández asegura que estará en las elecciones de octubre

En el video publicado en sus redes sociales, el ingeniero Rodolfo Hernández responde varias preguntas, entre ellas, cómo ha sido su tratamiento contra el cáncer de colon que le fue diagnosticado. A pesar de que manifestó que su recuperación no ha sido fácil, aseguró que no se dará por vencido, y le anunció a sus contrincantes políticos que estará en las próximas elecciones para alcaldías y gobernaciones en el mes de octubre.



"Todos los que están haciendo fiesta para que me les muera mañana, pasado mañana o antes de las elecciones, más a fondo el ataque, va a ser un ataque como el de Mike Tyson, que en el primer round los nockeaba y sin descanso: 20 horas de campaña, son tres mesecitos, eso no es nada, todos esos políticos van a quedar mamando", indicó Rodolfo Hernández en la entrevista.

Aunque no manifestó si él personalmente va a ser el candidato o a que cargo va a aspirar, en Santander se rumora que las intenciones políticas de Hernández estarían puestas en la Gobernación de Santander para el periodo 2023-2027.



Sin embargo, resulta interesante el anuncio dado por el ingeniero Hernández, por el hecho de que se encuentra inhabilitado por 14 años luego de que la Procuraduría, en primera instancia, lo sancionara por corrupción en la adjudicación de un contrato de la empresa Vitalogic para implementar nuevas tecnologías para tratar los residuos sólidos en la capital de Santander.

