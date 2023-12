Se aprobó la reforma a la salud en la Cámara de Representantes

El Gobierno celebró hoy la aprobación de la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro luego de un extenso debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes.

El proceso legislativo estuvo marcado por las discusiones entre la oposición y los partidos de la bancada del gobierno.

La oposición, a pesar de sus esfuerzos, no logró detener la discusión, mientras que los partidos del Gobierno se enfrentaron al desafío de alcanzar los más de 94 votos necesarios para la aprobación de los artículos 122, 123 y 128, de carácter estatutario y que requerían mayorías absolutas.

En una primera fase, se sometieron a votación los artículos 122 y 123. Con un contundente respaldo de 99 votos a favor y 23 en contra, estos artículos fueron aprobados tal como se presentaron en la ponencia inicial. El artículo 128, por su parte, generó mayor controversia al plantearse una proposición de eliminación. Con 15 votos en contra y 101 a favor, la proposición de eliminación fue respaldada, resultando en la modificación de dicho artículo.

Posteriormente, se procedió a la votación del artículo 43, que obtuvo un respaldo mayoritario con 73 votos a favor y 38 en contra, consolidando su aprobación según lo propuesto en la ponencia. No obstante, el artículo 42 no corrió con la misma suerte. Con 53 votos a favor y 60 en contra, este artículo fue negado en la votación.

Tras la decisión sobre el último artículo de la ponencia, surgieron 75 proposiciones de artículos nuevos, las cuales quedaron registradas para su posterior discusión en la Comisión Séptima del Senado, que se realizará el próximo año.

La votación del título y la pregunta cerraron la jornada legislativa con un respaldo de 87 votos a favor y 37 en contra, consolidando la aprobación definitiva de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes.

“Las bondades de la propuesta terminaron imponiéndose. Respetamos el debate, respetamos las observaciones de la oposición, pero logramos una muy importante mayoría que esperamos se repita en el Senado, en donde tenemos que ir a hablar, a conversar, a escuchar”, afirmó el Ministro del Interior.

El presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, expresó su satisfacción, afirmando: “¡La Reforma a la Salud es un mandato popular! Desde la Cámara de Representantes de Colombia le cumplimos al país”.

El representante del Centro Democrático, Andrés Forero, quien lideró la oposición contra la reforma, lamentó la decisión y señaló: “Triste día para Colombia. Acaban de aprobar la improvisada e inconveniente reforma a la salud de Gustavo Petro. Tenemos la conciencia tranquila. Hicimos lo humanamente posible para que esto no pasara”.

La representante del partido verde, Catherine Juvinao, argumentó su voto en contra, enumerando una serie de preocupaciones por medio de su cuenta de X: “Voté NO a una reforma a la salud que no solucionará la crisis financiera del sistema, la agravará. No está centrada en el paciente/ciudadano sino en quién maneja la chequera. Fragmenta peligrosamente los servicios de salud. Elimina el derecho fundamental a la libre elección”, entre otros puntos.

Juvinao también expresó su escepticismo sobre la viabilidad de la reforma en instancias judiciales, declarando: “Es probablemente la reforma más viciada en los últimos años en el Congreso. Difícilmente resistirá el examen en la Corte Constitucional”.

La balanza ahora se inclina hacia el Senado de Colombia, que enfrenta la "enorme responsabilidad de decidir si destruye el sistema de salud, imperfecto, pero con avances y capacidades importantes desarrolladas en los últimos 30 años", según las palabras de Juvinao.

La aprobación de 133 artículos de la reforma, según Calle, impulsa la transformación del sistema de salud colombiano. El presidente de la Cámara de Representantes concluyó optimista: "Es un día histórico para el país, un día esperanzador. Colombianos, tengan la plena seguridad que dimos un debate a la altura de la necesidad de una Reforma a la Salud que va a priorizar la vida de todos y todas”.

