Solo en dos ocasiones no ha habido segunda vuelta

En la recta final de la carrera por la Presidencia de la República, los candidatos a suceder a Juan Manuel Santos mantienen enfiladas todas sus baterías y, a puerta cerrada, están definiendo las últimas estrategias para consolidar su victoria en la primera vuelta presidencial.

Aunque los resultados de las encuestas dejan ver que la competencia no está fácil y que si bien el aspirante por el Centro Democrático, Iván Duque, es quien lleva la delantera, los votos no le alcanzarían para repetir lo hecho por Álvaro Uribe Vélez en 2002 y 2006, cuando logró imponerse de entrada a sus competidores y por eso no fue necesaria la segunda vuelta.

Desde que se instituyó esta figura electoral en la Constitución de 1991, el exmandatario es el único que, en sus dos elecciones, ha superado el 50% más uno de los votos que se requieren para llegar a la Casa de Nariño en una sola ronda.

Al respecto, el artículo 190 de la Carta Política establece que: “Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que solo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será declarado presidente quien obtenga el mayor número de votos”.

En 1994 se estrenó

Después de que la Constitución y el sistema electoral colombiano establecieron la segunda vuelta presidencial (balotaje), al igual que en otros 13 países de América, los primeros en estrenarla fueron Ernesto Samper y Andrés Pastrana Arango, en la elección de 1994.

En aquella ocasión, ninguno de los aspirantes pudo superar el 46% de los votos en la primera ronda, pero además, la diferencia entre los dos fue de menos de un punto.

En la segunda vuelta la competencia estuvo igual de reñida, pero finalmente fue el candidato liberal el que logró imponerse con el 50,57% de los votos.

En 1998 tuvo que repetirse el ejercicio pues un escenario similar se presentó entre Horacio Serpa y Andrés Pastrana. Este último fue quien se alzó con la victoria.

Modelo cuestionado

Las dos elecciones del presidente Juan Manuel Santos, en 2010 y 2014, generaron serios cuestionamientos al modelo electoral y abrieron el debate sobre la necesidad de replantear la figura de la segunda vuelta.

Esto, luego de que Santos lograra imponerse por más de 25 puntos al exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, pero le faltaran poco más de cuatro puntos para ganar en primera.

En 2014, los papeles se invirtieron y el sistema fue el que terminó salvando al jefe de Estado que en la ronda inicial fue superado por el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, por cerca de cuatro puntos.

En el balotaje, Santos pudo darle la vuelta a los resultados y venció al uribismo con el apoyo de las maquinarias y los adeptos a la paz, su bandera de campaña.

Dicha situación dejó en evidencia las complejidades de esta regla, porque además de la proliferación de aspirantes, las dos vueltas permiten que muchas de las coaliciones importantes se posterguen para la segunda ronda, esperando los resultados de la primera.

En ese sentido, las expectativas están centradas en lo que pueda ocurrir el domingo 27 de mayo y entre quiénes se podría definir la carrera presidencial.