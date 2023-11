Triste para América Latina: Petro reacciona a victoria de Milei en Argentina

El presidente colombiano, Gustavo Petro Urrego, se refirió a la victoria del ultraderechista Javier Milei, quien asumirá como presidente de Argentina desde el 10 de diciembre luego de obtener más del 55% de los votos de la jornada de este domingo.



El primer mandatario aseguró que el triunfo de Milei, quien se impuso sobre el peronista ministro de Economía, Sergio Massa, es un suceso "triste para América Latina". Sin embargo, defendió que se trata de una manifestación legítima de los argentinos: "Es la decisión de su sociedad".

El pronunciamiento de Petro llegó a través de su cuenta de X, donde anotó que "el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad", puesto que "no puede responder a los problemas de la humanidad". "Y ya veremos...", sentenció el jefe de Estado colombiano.



En todo caso, Petro sostuvo que la victoria de Milei no entorpecerá las relaciones diplomáticas entre Colombia y Argentina. "Los vínculos entre sus pueblos se mantendrán en el respeto mutuo", expresó el presidente, y a renglón seguido felicitó al 'outsider' ganador de las elecciones argentinas.

"Esperamos del progresismo argentino las valoraciones que le permitan a los pueblos latinoamericanos aprender de las lecciones de historia", concluyó el titular de la Casa de Nariño.



Petro había manifestado su apoyo a Sergio Massa en distintas ocasiones. Por ejemplo, el 14 de noviembre dijo que Milei "nos regresa a Pinochet y Videla", mientras que Massa "puede abrir caminos de esperanza".



El 23 de octubre, luego de la primera vuelta en la que Massa obtuvo el primer puesto, Petro escribió que esa era una prueba de que "el vínculo de las encuestadoras con los grandes poderes económicos no solo ha fracasado, sino que es el intento de construir burbujas políticas irreales en la mente de los electores".

