"Vamos a tener unas mayorías de verdad y no negociadas en cada proyecto"

Aunque lleva menos de dos meses en el cargo, Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, asegura que le ha tocado enfrentar uno de los momentos más complejos que, políticamente hablando, tiene el Gobierno del presidente de Gustavo Petro.

Asegura que su meta es la de construir unas nuevas mayorías que sean reales y no mentirosas, como él las califica. Dice que los poco más de 55 votos que tienen hoy en el Senado y más de 90 votos en la Cámara, les alcanzará para sacar adelante gran parte de la agenda.

Tiene claro hasta dónde van a llegar las grandes reformas sociales, todas alcanzarán al menos una votación, entre ellas la reforma laboral, que es la más colgada hasta el momento.

Velasco habló además con Colprensa del papel de la prensa, de la cual indica que al Gobierno no le molesta que lo cuestionen, por el contrario, estima que es necesario y que las opiniones del presidente Gustavo Petro son algunos manejos noticiosos, pero no buscan limitar a los medios.

- Ministro, ya casi cierra la legislatura. ¿Satisfecho o quedaron muchas cosas pendientes entre ellas las reformas sociales?

Hagamos una evaluación en general de lo que ha sido la agenda legislativa y el momento político. Primero, no es un momento político fácil, porque evidentemente una coalición que era inmensamente mayoritaria hace 40 días, dejó de serlo y entonces hemos tenido que hacer un trabajo muy fuerte de persuasión de argumentos para lograr que la agenda vaya saliendo.

La primera ley que sale en el marco de ese trabajo es una de las más importantes. Yo creo que la gente no la ha valorado suficientemente y es ni más ni menos que el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional, con unas decisiones en todas las materias, con un claro perfil progresista que marca una ruta muy interesante frente a lo que puede ser el efecto de nuestras acciones de gobierno.

- ¿Y las reformas sociales?

Recibimos en una UCI la reforma de la salud, usted sabe que la prensa y la opinión apostaba por el hundimiento, es una reforma que no solo salió de la Comisión Séptima, sino que estoy seguro tendrá un buen suceso en la plenaria de la Cámara de Representantes. La reforma pensional el martes, si no se vota todo, quedará muy avanzada, porque ya hay unos consensos grandes que se han construido y, por supuesto, nos abocamos a salvar la reforma laboral, necesitamos al menos una votación antes de que salgamos a receso, en donde es probable que se cite a extras, pero obviamente esta reforma reciba una votación para dejarla viva, pero no solo son esas reformas.

- ¿Cuáles más entonces están en sus cálculos?

Estoy seguro que la próxima semana se darán tres votaciones fundamentales: la jurisdicción agraria, un viejo compromiso del acuerdo de paz incumplido hasta ahora, que para el gobierno es fundamental, pero lo que me parece interesante de esa reforma constitucional que crea esa jurisdicción agraria es que logramos hacer un consenso entre la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Congreso y el propio Gobierno. Respetamos unos órganos de cierre, que creemos que ya están construidos, y creamos en el país los tribunales y los jueces que nos van a ayudar a tomar decisiones que, evidentemente, si nosotros le quitamos tensión y ponemos un mecanismo legal jurisdiccional para resolver muchos conflictos de tierra, vamos a quitar mucha violencia en la zona rural.

- ¿Y esa implementación se demorará?

No, he hablado con algunos magistrados que estudian el tema y ellos creen que en menos de un año buena parte de esa jurisdicción puede estar implementada, de manera que son acciones que se van a ver inmediatamente.

- ¿Y las otras reformas constitucionales?

Está el acto legislativo del campesino sujeto de derechos vieja aspiración de las organizaciones campesinas del país. Falta una sola votación. Este es un país bastante conservador y que hayamos logrado que un proyecto de origen parlamentario, pero que tiene el respaldo del gobierno, esté para su última votación en la plenaria del Senado, el acto legislativo para regular el uso adulto del cannabis, pues es un avance, gigantesco, esperemos que podamos sacarlo.

Esta es una agenda legislativa que entrega un sistema tributario, renovado, moderno, es una agenda legislativa con un plan de desarrollo, es una agenda legislativa con una jurisdicción agraria, con un campesino sujeto de derechos, es una agenda legislativa que es bastante probable que podamos sacar adelante, es una agenda legislativa que deja vivas las tres reformas y avanzadas las tres reformas centrales del Gobierno Nacional, es una agenda legislativa muy interesante.

- ¿Por qué ese acto legislativo del cannabis no va a ser que se dispare el consumo de todo el país?

Ocurre todo lo contrario y es el indicador en el mundo cuando deja de ser ilegal. Primero, hay un mayor control, porque el tema de su consumo ya no es un problema de policía, sino de salud pública, entonces aquellas personas que se detecten una adicción fuerte se le da un tratamiento de salud pública, no tienen que estarse escondiendo ni entregándole las rentas a unas mafias y a un microtráfico que nos genera tanta violencia, sino que habrán unos espacios para el consumo del cannabis, para la venta regulados, pagarán impuestos, evitaremos que en medio del cannabis, lo que ocurre ahora que tratan de enviciar a los niños con otras drogas mucho más fuertes.

- ¿Cómo va a ir recomponiendo las nuevas mayorías y como están hoy para que puedan sacar toda esa agenda pendiente?

Pues va saliendo, esas nuevas mayorías con una prueba ácida nombraron a un presidente del Senado, a pesar del retiro de unos partidos muy importantes logramos conseguir los 55 votos, que yo estoy seguro en los próximos días crecerán y yo creo que cerramos legislatura con unas mayorías consolidadas. Claro, ya tendremos muy claro quiénes nos acompañan y quiénes no. Hay un elemento muy importante de consolidación de estas mayorías, veo a un gobierno que vamos a tener unas mayorías de verdad, verdad, no mayorías prestadas, no mayorías negociadas en cada proyecto, en cada votación.

- ¿La ley de humanización de cárceles queda para el otro semestre?

Evaluaré con el señor Ministro de Justicia, porque de todas maneras hay un mensaje de urgencia y deberían sesionar las comisiones primeras conjuntas, es una ley que le interesa al Gobierno, no solo por un mensaje de derechos humanos y de deshacinamientos de las cárceles, sino también porque hay un elemento que permitiría que jóvenes que están en las cárceles acusados por actos en medio de la protesta social, pues que no se criminalice esa protesta.

Quiero marcar una diferencia fuerte, cuando hablamos de jóvenes procesados en el marco de la protesta social, no estoy hablando de algunos que hicieron actos que nadie comparte totalmente reprochables, no estoy hablando de los que pusieron el cable para degollar a una persona, no estoy hablando de los que hicieron esas barbaridades. Estoy hablando de quienes salieron a la protesta y en el marco de la protesta pudieron terminar enfrentados con la fuerza pública o promovieron la protesta, de manera que ahí hay un barco que es bueno diferenciar.

- ¿Ley de sometimiento va a pasar lo mismo que se queda para el otro semestre?

El sometimiento tiene informe de ponencia y eso le quita un poco el ruido de ver que actores externos al Congreso traten de influenciar la creación de la norma, ya sabemos que norma se ha presentado y bajo esa norma la negociación tiene que ser de carácter político, hablar con quienes van a ser los operadores de ese sometimiento, evidentemente hay que hablar con la Fiscalía, con los jueces, hay que hablar con el poder jurisdiccional, eso es bueno, el gran efecto de avanzar en sometimiento y tenerle ponencia es que dejamos por fuera que abogados traten de influenciar por fuera del debate parlamentario, como debe ser la norma y pasamos de eso a meterla en el Congreso, que es el espacio natural para hacer el debate.

- ¿Es bueno ir hablando ya, como lo planteó el presidente Petro, de nuevas reformas, a la educación y a los servicios públicos, cuando las tres grandes aún están en el camino?

Este es un gobierno reformista y evidentemente debemos prepararnos y la reforma de la educación es un compromiso de gobierno y no podemos evadirlo. Claro, si usted me habla de tiempos, creería que nosotros tenemos que arrancar consolidando las reformas que ya van en camino, pero ir preparando las que siguen.

- ¿Al gobierno le molesta el papel que están haciendo los medios de comunicación?

No, el presidente tiene unos debates frente a unas noticias en particular, pero es que a ningún gobierno le tiene que molestar el papel de la prensa. Particularmente creo que en el marco de una democracia a veces es mejor que la prensa incomode a que no incomode, ahora, claro, él hace unos debates cuando no presentan noticias sino opiniones, pues él tiene todo el derecho a salir a hacer su debate frente a la opinión que alguno ha presentado, pero no nos molesta el papel de la prensa.

- ¿Le están dando mucha 'mermelada' a los partidos para convencerlos?

Pues yo lo que veo en los titulares de prensa es que no le están dando, les están quitando, porque yo lo que he visto en los últimos días es pedidas de renuncia y no nombramientos.

- ¿Y en el caso del Fondo Nacional del Ahorro qué ésta pasando?

En el caso del Fondo Nacional del Ahorro entiendo que el señor Ministro de Hacienda ya solicitó la renuncia a presidencia y eso debe producirse en cualquier momento.

- ¿Pensaba que esta llegada al cargo iba a estar tan agitada?

No es un escenario fácil, entre otras cosas porque el Ministerio no solo es el ministerio de la política, es el ministerio de las regiones, es el ministerio de una relación diaria frente a todos los hechos de orden público del país, pero bueno, acepté el reto y tengo que enfrentarlo.

- ¿Si o no a las sesiones extras y para qué?

Sí es una opción fuerte que citemos a extras, la otra semana sabremos exactamente cuántos días necesitaremos.

