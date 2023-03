Hugo Horacio Lóndero, un goleador histórico del Cúcuta Deportivo

“Soy orgulloso de estar en la historia del club, sigo siendo hincha del Cúcuta Deportivo”, así, con emotividad y un evidente orgullo se refiere al cuadro rojinegro Hugo Horacio Lóndero Seculini, el colombo-argentino que supo romper redes en sus tres temporadas con el motilón 1971, 1972 y 1981.

Su nombre es sinónimo de goleador en el fútbol colombiano. Es uno de sus máximos artilleros con 211 anotaciones marcadas en América, Cúcuta, Atlético Nacional, Independiente Medellín y Deportivo Pereira.

De esos más de 200 goles marcó 70 en el Cúcuta Deportivo, según registran unas tablas, aunque otras señalan que hizo 68. Sus dianas lo ubican como cuarto artillero histórico del equipo fronterizo.

Lea aquí: Leandro Castellanos: Cúcuta Deportivo es mi primer amor

Un goleador enamorado de Cúcuta

Lóndero, radicado en Cúcuta desde principios de los 80 cuando fundó su restaurante, tocó tierras nortesantandereanas por primera vez en 1969, cuando jugó con la camisa de América de Cali. Tras ser goleador y subcampeón con el rojo caleño fue pedido por el dueño de su pase, Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En el ‘Lobo’ tuvo un año complejo cargado de lesiones y falta de pago. Llegó al Cúcuta motivado por una buena oferta económica del presidente de la época Sakukhi Brahim y una invitación de Jorge Drago, argentino que hacia parte de la nómina.

“Soy muy pueblerino y ya conocía Cúcuta. Me gustan las ciudades pequeñas, me incliné y no me equivoqué. Me encontré con una buena ciudad, no tuve ningún problema en la adaptación. Con el ‘Nano’ Areán alquilamos un apartamento por la avenida tercera entre calles 11 y 12. Todo fue sencillo”, recordó el hoy empresario de 77 años.

En 1971 y 1972 se quedó con el título de goleador del campeonato, logros que lo llevaron a Atlético Nacional.