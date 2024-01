Así fue la operación que le hicieron al alcalde Jorge Acevedo

Los dolores que el alcalde Jorge Acevedo sintió en la parte media de su abdomen en la noche del martes presagiaron que algo no andaba bien en su salud.

Y la señal de que así era se vino a confirmar hacia el mediodía del miércoles, cuando el mandatario no aguantó las punzadas agudas que se volvieron más intensas en su abdomen y de inmediato y por su propios medios pidió que lo llevaran a la clínica Norte para que lo revisara un médico.

Al centro asistencial ingresó ese martes a la una de la tarde con un dolor abdominal que tenía unas 18 horas de evolución (le había empezado el día anterior a las 8 de la noche), dijo el médico cirujano Luis Fernando Conde, quien estuvo al frente de la intervención quirúrgica que se le practicó a Acevedo.

Los médicos generales de urgencias lo evaluaron y tras examinarlo entraron en sospecha de una apendicitis aguda y procedieron a llamar a Conde que a esa hora se encontraba en la clínica.

Una hora más tarde, este especialista evaluó los exámenes preliminares y se corroboró la sospecha de apendicitis aguda no complicada “y por ello decidimos practicarle exámenes con imágenes diagnósticas, para estar seguros del diagnóstico antes de intervenir”, relató Conde. El gobernante municipal pasó entonces por una ecografía y una tomografía axial computarizada (TAC abdominal). “La revisamos con los radiólogos y nos arrojó unas imágenes muy compatibles con apendicitis aguda”, dijo Conde.

Luego de confirmarse, Acevedo es llevado al quirófano a las 4: 45 p. m. y se le interviene mediante un procedimiento denominado apendicectomia por laparoscopia, que es por invasión mínima e incisiones pequeñas que se hacen en el abdomen para extraer el apéndice.

“No hubo ningún problema en el procedimiento que no tardó más de 45 minutos, dijo el médico especialista Luis Fernando Conde.El mandatario municipal amaneció ayer bien, tolerando la vía oral, sin dolor y evolucionando satisfactoriamente y, de acuerdo con el criterio médico, le darían de alta ayer. “Las apendicitis no son complicadas si no llegan a convertirse en peritonitis, que no fue el caso del alcalde Acevedo, quien recibiría 10 días de incapacidad”, dijo Conde.

Se suspende viaje a Alemania

La Opinión conoció que el viaje a Frankfurt (Alemania), para participar en una serie de visitas a fábricas y showroom con especialistas de talla mundial en el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, fue cancelado debido a que el mandatario deberá cumplir con cuidados especiales recomendados por los médicos que lo asistieron.

Ayer se esperaba que en horas de la tarde abandonara la clínica rumbo a su residencia.

El viaje estaba previsto entre el 26 de enero y el 2 de febrero, de lo cual ya ante el Concejo se había tramitado el respectivo permiso para viajar en un periplo por Alemania en donde además Acevedo contemplaba tratar temas de seguridad, conectividad, gestión del servicio TI, entre otros, de interés para la ciudad. En reemplazo de Acevedo en el cargo, mientras dura su incapacidad, fue designado el secretario de Gobierno, Miguel Castellanos.

