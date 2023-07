Cucuteño revoluciona la aviación con la creación de su simulador de vuelos

Simulación real

Luis Alexis señala que, la simulación es totalmente real gracias a la conexión que tienen con el sistema gratuito IVAO.

Se trata de la Organización Internacional de Aviación Virtual fundada en 1998 para proporcionar una plataforma en línea a fin de que los entusiastas de la simulación de vuelo disfruten de su pasatiempo en un entorno simulado del mundo real, en compañía de otras personas, volando o brindando servicios de control de tráfico aéreo.

“He tenido que aprender todos los códigos de la aeronáutica para poder hacer las simulaciones y ya tengo más de 1.500 horas de vuelo. Ahí nos podemos conectar con más simuladores a nivel mundial y hacer planes de vuelo a diferentes partes del mundo. Aquí todo es real, la diferencia es que estamos en tierra”,dice.

A través de este sistema, los simuladores de vuelo se pueden comunicar en tiempo real con las torres de control de cada aeropuerto y pedir permisos para despegar, aterrizar o estacionar las aeronaves.

“Por ejemplo, encendemos el avión, me conecto a IVAO, establezco un plan de vuelo, el GPS identifica dónde estoy y elijo a dónde quiero ir, ahí me aparece la ruta y los tiempos son los mismos que en tiempo real. Ahí miramos alturas, vientos, condiciones climáticas, todo lo que se revisa en un vuelo de verdad”, precisa el cucuteño.

Luis Alexis señaló que con el simulador también se experimentan situaciones de emergencia, por ejemplo, en caso de que el avión llegue a quedar sin combustible.

Detalló que hay oportunidades donde se genera una alerta por falta de combustible cuando el sistema se apaga y entonces el piloto debe buscar la forma de encenderlo nuevamente, para comunicarse con la torre de control y anunciar la emergencia, seguir las instrucciones y encontrar un lugar seguro para aterrizar.

Explicó que también se simulan fallas de motor o eléctricas, así como situaciones en las que la aeronave se puede estrellar.

“Las personas deben tener en cuenta que si quieren estar en la aviación deben seguir las reglas. Cuando estamos simulando, por ejemplo yo soy un piloto en línea y ahí me califican, tengo una hoja de vida de acuerdo a las horas de vuelo que he hecho, las fallas que he tenido, las maniobras que he hecho, en fin, me revisan como si en la vida real fuera uno y eso también genera una experiencia”, afirma Luis Alexis Mejías.

También se trabaja con un programa especial en el que solo se comunican entre pilotos.