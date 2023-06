A Édgar Amaya la guerra lo convirtió en un buzo de salvamento

“La armada tiene una flotilla fluvial en Barrancabermeja y conseguí un traslado para estar más cerca de mi familia y poder estar pendiente de mi papá, pero no sabía que en ese momento que el Magdalena medio estaba en guerra, así que terminé metido en una guerra para la que nunca estuve preparado y para la que no quise hice ir, pero me tocó. Desde 1985 a 1990, la situación de orden público era difícil, experiencias que se vivieron pero que nunca desee vivir, con enfrentamientos, emboscadas, con riesgo permanente en la misma base militar por los hostigamientos y ataques con morteros del que fuimos víctimas”.

Sin embargo, este marinero que se encontraba varado en un puerto de agua dulce, al fallecer su padre buscó la manera de salir de esa encerrona en la que se sentía, “pero era más fácil llegar que salir”. Una ventana se abrió y después de insistir cinco años para salir de la zona y buscar traslado a otra base naval, el llamado para un entrenamiento en buceo fue la solución.

Luego vinieron una serie de cursos, especializándose buceo de salvamento que es una profesión que prepara al buzo para atender situaciones de alto riesgo, en un ambiente para el que el hombre biológicamente no está acondicionado.