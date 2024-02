Está abierto el debate por aval que permite cancelar el registro de carros y motos venezolanos

Ante este interrogante Entrena mencionó que esta situación ya no sería del resorte de la Gobernación, como quiera que dicho vehículo ya no hace parte de la base tributaria de automotores. En ese sentido, sería la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la entidad competente para decidir la suerte del automotor.

Para el abogado José Gregorio Botello, el concepto del Ministerio de Transporte es claro y contundente: Cualquiera puede solicitar la cancelación del registro, lo uno porque se haya vendido, y segundo, porque uno lo vaya a trasladar al país de origen (Venezuela).

Pero también, las autoridades de Tránsito de Norte de Santander no podrán inmovilizar dicho vehículo, porque la frontera se encuentra abierta y las relaciones entre Colombia y Venezuela son las mejores en la actualidad.

Lo que sí está vigente es la internación temporal de vehículos con matrícula extranjera en zonas de frontera cuyo modelo sea año 2017 y siguientes, dijo Botello.

Para el abogado y profesor universitario Carlos Alberto Jaimes, lo cierto es que por encima del Plan de Desarrollo Duque, que es la Ley 1955 de 2019, que fue la que trajo en su artículo 121 la obligación del registro, ese plan no reemplaza no deroga los tratados internacionales que vienen desde el Tratado Tonchalá, en donde hay libre tránsito de vehículos en las zonas de frontera, como Cúcuta.

En ese caso, lo que está señalando el concepto del ministerio de Transporte es que si yo me registré y con base en ese registro me volví sujeto pasivo del impuesto de vehículos, eso me permite solicitar la cancelación del registro y nadie me puede impedir que me movilice por el territorio nortesantandereano, puesto que hay libre movilidad en estos momentos en atención a los tratados internacionales que avalan.

Y, además, hay libre tránsito, tanto para los vehículos 2016 para atrás, como para uno 2024 venezolano. “Mi respuesta es que pueden venir a Cúcuta. ¿Yo lo puedo comprar si tengo la doble nacionalidad?, sí, yo lo puedo comprar”, precisó el profesional del Derecho.

Jaimes aclaró que así como puede venir y movilizarse por el territorio nuestro, también está obligado a cumplir con la ley de tránsito con SOAT, revisión técnico mecánica, etc.

No es que tenga que llevarme el carro para Venezuela si pido la cancelación del registro, lo puedo circular libremente aquí, subrayó Jaimes.