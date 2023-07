Me costó mucho dolor llegar hasta aquí: nueva comandante de la Mecuc

Un camino espinoso que ha estado rodeado de desafíos, agitado por la controversia y los juicios, algunos injustos, ha tenido que transitar Sandra Yaneth Mora, coronel de la Policía Nacional, en la conquista de sus logros, el más reciente, como la primera comandante mujer de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

La conocen como la “Dama de hierro” por su gallardía, su ímpetu, su voz fuerte y firme que no se doblega ante las adversidades; mientras ella se define como una mujer implacable ante la indisciplina, alguien que no admite vacilaciones y se declara frontal en la lucha contra criminalidad.

De niña quería ser médico, pero la dura experiencia de un secuestro que vivió cuando tenía 8 años, cambió el sendero de su vida y se prometió a si misma que no volvería a atravesar por algo parecido. De allí nació su deseo por ser policía, por servir a los demás y 30 años después, siente que lo ha logrado.

Tiene 50 años de edad, es natural de Villavicencio, departamento del Meta. Hija de madre tolimense y un padre vichadense, la mayor de cuatro hermanos, casada y madre de un niño de 2 años. Declara abiertamente que es una mujer lesbiana y que se siente orgullosa de pertenecer al colectivo social LGBTIQ+.

Ha venido a Cúcuta en tres ocasiones. La primera, recuerda, en busca de la familia de una amiga que le brindó cobijo cuando quedó prácticamente en la calle, casi a punto de ir a dormir debajo de un puente, por otro giro inesperado del destino que estuvo a punto de cercenar su carrera policial.

Y es que en 1999, durante una junta, un coronel la acusó de tener nexos con paramilitares y narcotraficantes. Detrás de la acusación, afirma, había oculta una profunda animadversión hacia su oriental sexual.

Al iniciar la entrevista, habla del episodio como su “retiro de la Policía”, pero más adelante declara sin tapujos que no se retiró sino la echaron.

“Tenían que presentar unos argumentos válidos y no me podían echar porque ser homosexual. Estuve casi 12 años por fuera de la institución, defendiéndome y sobreviviendo hasta que pude probar mi verdad. Me enfrenté con un sistema, me costó y lo llevo con mucho dolor, pero me tocó a mí ser la voz de otras personas que han estado ahí y que no sean atrevido. Mi vida ha sido un milagro de Dios”, declara.

En el año 2019 fue invitada para participar en un foro con una organización que trabaja con sectores LGBTIQ+ en la capital de Norte de Santander y fue esa su segunda visita. La tercera, y última, en el 2020 la hizo durante el curso para ascender de teniente coronel a coronel.