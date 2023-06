Mujeres víctimas cabeza de hogar aseguran que las dejaron solas

Muchas de las mujeres cabeza de Hogar aún no logran recomponer la ruta de sus vidas, tras los sucesos trágicos que las dejó sin esposo por culpa de la violencia. Una de ellas es Esther, de 35 años, madre de tres hijos, todos menores de edad, a la que le tocó dejarlos en casa, algunas veces solos, otras al cuidado de un vecino, para salir en busca del sustento lavando y planchando ropa.

“No he podido contar con una oportunidad laboral de ningún alcalde ni mucho menos del Gobierno Nacional he recibido un subsidio que me ayude económicamente para sobrevivir con mis hijos”, asegura Esther, quien llegó a Cúcuta hace cinco años desplazada desde la Gabarra, en el Catatumbo.

María Adelaida, de 29 años, madre cabeza de hogar de dos hijos de 10 y siete años, abandonó su natal Hacarí luego de que su esposo fuera asesinado por un grupo armado ilegal que hace presencia en esa localidad.

Vive en Ocaña, en donde se desempeña en oficios varios en un almacén del centro de esta ciudad. “Solo le pido al Gobierno que mire a las mujeres víctimas cabeza de hogar, que aquí en el departamento somos muchas las que quedamos abandonadas y a la deriva. Necesitamos salud, educación y empleo, sin esto seguiremos siendo víctimas toda la vida”, denunció María Adelaida.



Fenómeno en Cúcuta, en auge

Iván Vega Gómez, líder de la mesa de víctimas de Cúcuta denunció que esto que vive María Adelaida en Ocaña lo padecen muchas mujeres cabeza de hogar de la capital nortesantandereana. Aseguró que las ayudas que la Personería y Defensoría del Pueblo notifican para las mujeres víctimas desplazadas “no las están entregando bajo el argumento de que ya se acabó el presupuesto”.

El secretario de Víctimas y Cultura de Paz del municipio, Yefri Torrado, refutó las quejas de las víctimas de Cúcuta que reclaman ayuda humanitaria inmediata, entre esta, arriendo, alimentación y transporte, señalando que su despacho ha actuado con prontitud a este apoyo.

Dijo que tratándose de alojamiento y transporte no ha existido inconvenientes en su entrega tanto en los años 2022 como en el 2023. No obstante, frente al componente de alimentación, sí se presentaron dificultades en la entrega a partir del mes de noviembre del 2022 y el mes de abril del 2023, principalmente, por el incremento exponencial de desplazados provenientes del Catatumbo, Arauca y otros municipios del país, lo cual puso a prueba los ejercicios de planeación proyectados.

Posteriormente, ante la ejecución del presupuesto de la vigencia 2022, se solicitaron medidas de subsidiariedad ante la Gobernación y la Unidad de Víctimas “las cuales fueron negadas”.

Torrado dijo que a partir de mayo del presente año todos los procesos de apoyo a las víctimas se normalizaron, pero advirtió que preocupa el ingreso desbordado de víctimas a Cúcuta (Ver tabla).