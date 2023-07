¿Por qué Cúcuta puede llegar a ser una ciudad insecticida?

Cúcuta va camino de convertirse en pocos años en una ciudad insecticida, así como lo lee, todo porque las autoridades permitieron que a lo largo y ancho de la ciudad se sembrara el árbol nim.

El Nim es considerado un insecticida, es decir, que repele los insectos, pero también a las aves, lo que a juicio de expertos biólogos y agrónomos privará a la ciudad, si no se pone freno a la invasión, de la presencia de estas especies, vitales en la cadena biológica.

El peligro es inminente, advierte el ingeniero agrónomo y especialista en taxonomía vegetal, Evaristo Alberto Carvajal Valderrama, al señalar que en los 1.176 kilómetros cuadrados que tiene la superficie cucuteña la infraestructura arbórea está definida en un 70 por ciento por la especie Nim.

Y esto está pasando –dice el experto- porque nadie (Alcaldía, Gobernación y ciudadanos) hace nada. No hay ninguna disposición, nadie acata nada y, lo peor, no hay una oficina de la gestión del arbolado urbano en Cúcuta, por eso los árboles no tienen dolientes.

O sea que el título que en la década del 80 ganó Cúcuta como ‘Ciudad Roble’ o la más arbolada del país, con especies nativas como los urapos, los cañahuates, cujíes, entre otros, tiene los días contados.

Carvajal indicó que de un tiempo para acá se le dio una gran prioridad a plantar especies exóticas y foráneas, como el Oití el Ficus y, últimamente, el Nim.