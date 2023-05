Salud y educación: cucuteños piden mayor inversión y mejorar la calidad de los servicios

El pasado viernes 12 de mayo se presentaron los resultados de la encuesta de percepción ciudadana Mi Voz Mi Ciudad, de la Red de Ciudades Cómo Vamos, programa que hace seguimiento y evaluación de la calidad de vida en las ciudades del país.

El sondeo evidenció que en las áreas de salud y educación, los cucuteños encuestados aseguraron sentirse bastante insatisfechos con la calidad de los servicios que han recibido durante el último año.

En este sentido, frente al interrogante de ¿qué tan satisfecho(a) está con el servicio de salud?, el 47,5% de los cucuteños manifestó estar muy insatisfecho e insatisfecho, hecho atribuido a la atención que vienen prestando las EPS en la ciudad y que, día tras día generan más quejas y reclamos.

Frente a este panorama, Nicolás Salazar, veedor de salud de Cúcuta, precisó que dicha inconformidad se relaciona con el tiempo en que se demora la asignación de una cita médica, que puede ser hasta de 3 y 6 meses; además de la tardanza y las trabas que tienen los pacientes para reclamar medicamentos y/o autorizar trámites como operaciones, traslados, exámenes especiales, entre otros.

“Faltan profesionales especializados, porque hay mucha demanda, pero no hay oferta en el tema de especialistas, y los pocos que hay están ocupadísimos en las IPS, entonces cuando alguien tiene un accidente un fin de semana y necesita ser valorado, no puede porque el médico está ocupado o no trabaja”, mencionó el veedor.

Salazar precisó que a diario, los usuarios de las diferentes EPS tienen que luchar contra el desabastecimiento de medicamentos que, afirma, es una realidad que tiene el país, pues cada vez que van a las farmacias a reclamarlos, la respuesta es “no hay”, por lo que considera que esta es la problemática más grave que tiene la ciudad en materia de salud.

La encuesta de ‘Cúcuta cómo vamos’ reflejó también que las personas de los niveles socioeconómicos más bajos, son las que más inconformismo presentan frente a la prestación de los servicios de salud, con un 51,42% de insatisfacción.

Y, asimismo, que la mayor insatisfacción se presenta en las comunas 3 y 4 (47,35%) y 6 y 7 (52,43%), siendo estas las dos zonas con mayor población en la ciudad.

Carlos Gómez, líder de la comuna 7, señaló que los más vulnerables siempre presentan problemas para acceder a los servicios de salud, por la desigualdad que existe, en donde primero se atiende a los que “más tienen” y de último a los “pobres”.

“Si uno va a ver, los más pobres son los que tienen el sistema lleno de tutelas, porque las EPS no les responden y consideran que esta es la acción más rápida para obtener soluciones, pero a veces ni con eso. La mayoría de usuarios son del régimen subsidiado y, por ende, no tienen los beneficios de los contributivos, que, muchas veces, aunque pagan, también reciben un mal servicio”, dijo.

Gómez indicó que se debe tener en cuenta que las comunas que presentaron mayor insatisfacción, son las que más están creciendo, y eso significa que debe ampliarse la red de servicios médicos, pero es algo que no sucede.

Explicó que, por ejemplo, en Atalaya están esperando que el Policlínico se convierta en un centro asistencial de segundo nivel como se anunció hace unos meses, pero hasta la fecha, todo se ha quedado en palabras y en papel, por lo que la comunidad siente que “hasta no ver, no creer”.