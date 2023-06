Van cinco mil cuentas embargadas por cobro coactivo de comparendos

Temas más importantes

No todas las opiniones en la Corporación tuvieron la misma línea de debate y dejaron expuestas, una vez más, las divisiones políticas que se generan previo a las elecciones de octubre.

Oliverio Castellanos, concejal de Cúcuta, expuso su inconformidad con la agenda de control político a la Secretaría de Tránsito para debatir acerca del cobro coactivo de multas, por cuanto consideró que hay temas más neurálgicos de ciudad que ameritan ser tratados como prioridad en el segundo periodo de sesiones ordinarias.

“Yo no voté esta proposición y pedí que lo correcto era que se le solicitara al secretario un informe. Ya lo hemos traído tres y cuatro veces, se le han hecho mociones de censura. Ya él vino y explicó que no tiene recursos para darle un avance a la Secretaría. Nos estamos desviando del control político y estamos convirtiendo esto en una acción política”, dijo.

La misma opinión adversa la tuvo el concejal Nelson Ovalles, quien acusó a la Concejala Carime Rodríguez de utilizar la plenaria para hacer proselitismo político con su intervención, al mencionar qué actores políticos estuvieron detrás de la concesión que hizo el municipio a 20 años de los servicios de Tránsito.

“Usted quiso llevar este debate de control político a un debate electoral. Todos tenemos derecho a hacer campaña y usted lo hace en pleno calendario electoral desde el atril del Concejo para tomar partido porque hay que aclarar que el secretario de Tránsito hace rato le ganó el pulso al Concejo y eso es una realidad”, indicó.

Vehículos en parqueaderos

En el marco de las intervenciones, el concejal Jair Díaz, manifestó que tampoco votó a favor de la proposición para ese debate porque estaba visto que los secretarios “le toman el pelo a los concejales”.

Sin embargo, expresó que estaba trabajando de la mano de los jurídicos de la Secretaría de Tránsito en un proyecto de acuerdo que será presentado en las próximas semanas al Concejo y tiene que ver con la posibilidad de generar descuentos a los propietarios de vehículos abandonados en los parqueaderos.

En ese mismo sentido, el concejal Carlos Alicastro, expresó su preocupación por el tema de una “cartera ficticia” de más de $200 mil millones que, dijo, existe en la Secretaría de Tránsito, donde en tres años y medio no se ha realizado ninguna prescripción de oficio por imposibilidad de cobro, invocando la ley 769 del 2002.

“Encontramos comparendos desde el año 98, pero vemos que este secretario de Tránsito que hoy no se presenta no ha radicado el primer procedimiento de prescripción de oficio de un comparendo que se no se pueda cobrar y quién es el más interesado que eso no se haga”, se preguntó.

Alicastro también pidió a la Junta Directiva revisar la autenticidad de la incapacidad que presentó Mayid Gene, por cuanto no estaba trascrita por la EPS lo que la invalidaba para los fines de su remisión. “No cumple con lo establecido con la ley”, agregó.

Entre las conclusiones que surgieron de la sesión de ayer, tomaron en cuenta una proposición del concejal Víctor Caicedo de presentar un resumen con todas las denuncias que hay en torno a los procedimientos de cobro coactivo que realiza la Secretaría de Tránsito Municipal y el Consorcio de Tránsito y Movilidad para invocar una función preventiva de la Procuraduría General de la Nación, a fin de que se haga un seguimiento para la detección y advertencia temprana de riesgos en la gestión pública.

