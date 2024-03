Videos y fotos servirán como prueba para sancionar a infractores de tránsito

“No tiene piso jurídico”

Por su parte, Hugo Santiago, coordinador de la Veeduría de Movilidad de Cúcuta, manifestó que esta circular carece de “piso jurídico”, pues una evidencia a través de fotos y/o videos no es suficiente para indicar si el dueño del vehículo es realmente el responsable.

“Sí, hay muchas evidencias, pero hasta las fotomultas se caen, porque no se identifican a los infractores y hay un derecho fundamental que es el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia que dice que usted presume de inocencia y tiene que ser demostrado que usted es culpable, entonces si a usted no lo identifican, no hay comparendo, ni mucho menos sanción”, dijo Santiago.

El veedor precisó que solo las fotomultas tienen el fundamento legal para captar de manera electrónica presuntas infracciones de tránsito, por medio de un sistema tecnológico que vigila las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana, las zonas de alto flujo vehicular o de alta siniestralidad en el país con el propósito de mejorar la seguridad vial.

Asimismo, Santiago indicó que es muy diferente una evidencia que se pueda tomar de algún accidente de tránsito, a interponer una denuncia o demanda, “porque yo puedo tomar la foto del carro que se pasó el semáforo en rojo, pero quién me dice si el que cometió la infracción era el propietario del vehículo o no y bien las personas pueden negarlo, entonces eso se cae, porque no se castiga al vehículo, sino a una persona y mientras en el video o foto no se vea mi rostro y no me identifiquen, no hay bases”.