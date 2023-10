¿Las jóvenes cucuteñas no quieren tener hijos?

“La última prioridad de las jóvenes es ser madres”, afirmó Wilmer Mendoza, psicólogo magister en sexología, quien señaló tres patrones mentales del porqué algunas mujeres no quieren ser madres.

En primer lugar, el experto menciona que esto es debido a que el orden en las preferencias cambió y que seguramente, algunas no se vean en el papel y se observan inestables emocional y económicamente.

Ese es el caso de Luisa Herrera, joven de 21 años que decidió hacerse la salpingectomía, una intervención quirúrgica que consiste en la extirpación de las trompas de Falopio y que incapacita a la persona por alrededor de 20 días. Incluso, antes de proceder con la cirugía, su ginecóloga le preguntó muchas veces si estaba segura, pues esto podría a lo mejor traerle problemas psicológicos.

“Nunca me ha interesado la maternidad, no quiero tener más responsabilidades además de las que ya tengo y siento que tener hijos en estos momentos es egoísta hasta cierto punto por cómo va el mundo, porque me parece que va de mal en peor”, dijo.

Esta idea la comparte Adriana Rojas de 23, quien tiene como plan a futuro hacerse una ligadura, ya que no tiene el deseo de ser madre ni ahora ni en futuro y que, si en algún momento pasa la opción por su mente lo más probable es que adopte.

Para Mendoza, estas decisiones son muy apresuradas y que por la madurez mental, lo ideal sería tomarla a los 30.

El segundo motivo es el desarrollo de habilidades sociales, es decir, establecer nuevas relaciones con el entorno que las rodea, “el tercer factor es la preparación intelectual y actitudinal, eso lo que no permite que sean madres tan jóvenes, porque de una u otra forma quieren tener nuevas experiencias en el mundo globalizado”, aseguró Mendoza.