Exceso de velocidad habría provocado la muerte de un anciano en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta

La mirada de una de las nietas de Bernabé Álvarez Téllez, de 73 años, quien murió la mañana de ayer atropellado por una camioneta, en la vereda San Isidro de San Cayetano, sobre el Anillo Vial Occidental, estaba cargada de tristeza y resignación, mientras observaba el cadáver de su abuelo tendido en la mitad de la carretera.

“Es muy duro, yo no tengo nada malo por decir de mi abuelo, porque nunca se metía con nadie y no merecía un final tan lamentable como este. Ojalá el caso no quede impune y se haga justicia”, expresó la doliente, mientras la Inspección de Policía se encargaba del levantamiento.

El accidente ocurrió hacia las 6:15 de la mañana, minutos después de que la víctima saliera de su casa en San Isidro con rumbo a una ferretería. Cuando el adulto mayor iba a cruzar la calzada, fue embestido por la camioneta Toyota Caribe, color negro y de placas AEN27D.

La camioneta era conducida por una mujer, que transitaba por el carril Los Patios- Cúcuta. Además, según se conoció, no frenó luego de arrollar a Téllez, que salió expulsado tras el impacto al menos 30 metros hasta caer en el pavimento y golpearse la cabeza, la pierna izquierda y el pecho.

“Se hicieron las medidas y notamos que la camioneta no frenó, porque en el pavimento no quedaron las marcas de las llantas, por el contrario, el vehículo siguió su marcha y se detuvo 22 metros más adelante de donde quedó el cuerpo”, indicó una fuente cercana a las pesquisas.

Una testigo del hecho relató en medio de lágrimas y en estado de shock, mientras le temblaban las manos, con la voz entrecortada, que ella iba a cruzar después de Bernabé Téllez, por lo que presenció el impacto.

“El señor reaccionó, pero la camioneta venía muy cerca. Yo corrí a tomarle el pulso, le miré la cara y la tenía ensangrentada, estaba con los ojitos cerrados, murió de inmediato”, recordó.

Hasta el sitio llegó la inspectora de Policía de San Cayetano junto con varios uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta para adelantar la inspección técnica y el levantamiento del cadáver.

Sobre las 10:30 a.m., el cuerpo fue trasladado por los empleados de una funeraria hasta el Instituto de Medicina Legal.

Según se conoció, a la conductora se le practicó la prueba de alcoholemia que resultó negativa.

“Ella es la propietaria de la camioneta, que tiene todos los documentos al día. La hipótesis que se maneja del accidente es el exceso de velocidad del automotor”, explicó la fuente.

La protesta

El accidente que se registró ayer fue la ‘gota que rebosó la copa’ en este sector de la vereda San Isidro. Los habitantes del lugar alzaron su voz de protesta, para exigir que se construya un puente peatonal para así evitar que sigan ocurriendo casos similares.

Los residentes cerraron la vía con palos, piedras y llantas, en señal de protesta por los constantes accidentes que se registran en esta arteria vial.

“Los accidentes de tránsito en esta zona se han vuelto comunes, los carros y motos pasan a toda velocidad. El 24 de diciembre del año pasado un carro atropelló a un señor que quedó en estado vegetal”, dijo un miembro de la Junta de Acción Comunal de San Isidro.

Varios de los habitantes de San Isidro coincidieron en que es necesaria la construcción de un puente peatonal en ese tramo del Anillo Vial Occidental, debido a que muy cerca hay una escuela, por lo que hay un riesgo constante de que un menor de edad sea víctima de un siniestro vial.

“En la escuela estudian alrededor de 170 niños y hay señales de tránsito tanto verticales como horizontales, pero pareciera que los conductores no respetaran eso, manejan a alta velocidad. Lo sucedido hoy es un claro ejemplo del exceso de velocidad que hay en esta carretera”, dijo una residente de la vereda.

Se conoció que la Junta de Acción Comunal de San Isidro ya ha radicado dos derechos de petición en las oficinas del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Secretaría de Vías de Norte de Santander, pidiendo la construcción del puente peatonal, pero no han tenido respuestas.

