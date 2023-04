Yohan desapareció en Cúcuta, en noviembre de 2022

A la madre de Yohan Andrés Marchan Mejías se le salen las lágrimas, le tiemblan las manos y la voz se le entrecorta al recordar las conversaciones por Messenger que sostuvo con su hijo días antes que él desapareciera, cerca de la Terminal de Transporte de Cúcuta, hace cinco meses.

Ella cada noche reza y mantiene la fe de que su hijo, de 24 años, al día siguiente va a llamarla para explicarle por qué en este tiempo no se comunicó, reencontrarse y recuperar las semanas que ha perdido entre la tristeza y la frustración.

“Él era amable, llegó a Cúcuta solo para trabajar y demostrar que podía ser un excelente padre para su niño. Es alguien lleno de sueños, berraco y que no le gusta andar metido en problemas, han pasado meses y no sé nada sobre su paradero”, dijo la angustiada mujer.

La última vez que madre e hijo hablaron fue el 18 de noviembre de 2022, a las 10:34 de la mañana, cuando él estaba cerca de la Terminal trabajando y le pidió a un compañero que le prestara un celular para abrir su cuenta de Facebook.

“Mamá voy subiendo (progresando), jajajaja, le voy a demostrar a mi hijo que lo amo, se lo merece”. “Mamá, la bendición, estoy mejor, voy sin teléfono pero recuperado”, fueron los últimos mensajes que el hombre le envió a ella ese jueves.

Para ella leer estos mensajes es una tortura, pues solo espera que esté bien y no le haya pasado nada malo, conserva la esperanza de que en algún momento Yohan Andrés la contacte y le expliqué por qué no volvió a hablarle.

Llegó para trabajar en Cúcuta

El hombre salió de Ecuador el 2 de julio del año pasado, sin decirle a su madre, que se encuentra también en ese país, que se aventuraría a viajar a la capital de Norte de Santander en la búsqueda de un mejor futuro.

“Me decía que iba para Venezuela porque su pareja lo había dejado e iba para ver a su hijo, de un año, después (el 18 de noviembre) me escribió por última vez y yo no volví a saber nada sobre él, esto es una angustia muy grande”, dijo la madre.

Y añadió que ella al notar que su hijo no la contactaba, se comunicó con la mamá de su nieto, pero la respuesta que recibió fue que no sabía nada sobre él y nunca había llegado para ver a su hijo.

Esas palabras fueron como un ‘baldado de agua fría’ para la mujer, quien no entiende qué le pudo haber pasado a Yohan Marchan.

La mujer ha publicado fotografías de su hijo en redes sociales, con la esperanza que alguna persona lo vea en Cúcuta o alguna otra ciudad, lo reconozca y se los haga saber. “Hasta el momento nadie me ha escrito al WhatsApp que puse en los mensajes junto a la foto de mi hijo, es muy duro. La persona que tenga hijos me entenderá, porque uno no duerme bien, no come solo piensa en dónde estará su ser querido”, dijo.

