Lista la reglamentación para reabrir los mataderos municipales

Tiene que haber un control

Tarcisio Celis, presidente del Comité de Ganaderos de Norte de Santander (Coganor), manifestó que con la reapertura de los mataderos municipales se podría erradicar el sacrificio de ganado de manera clandestina, una situación que sucede en varios municipios del departamento.

“Esto obedece a muchos compromisos y voluntad de los mandatarios de la región, porque el mantenimiento o estructura de los mataderos es costoso, porque no todos los municipios cuentan con las plantas en buenas condiciones, algunos están suspendidos, entonces son situaciones que se deben tener en cuenta”, agregó Celis.

El líder detalló que la disminución en el precio de la carne es algo que el Gobierno nacional no puede asegurar, pues eso depende de la oferta y la demanda, precisando que, por ejemplo, en varios municipios la carne está en $24.000 o $25.000 “y la están pagando por igual o inferior a 8.000 pesos en pie, entonces si se hace un análisis, se dan cuenta que ellos no están pagando impuestos porque prácticamente todo es clandestino, entonces no creo que sea la razón de ello”.

Quienes más han celebrado la noticia son los pequeños ganaderos de la región, quienes aseguraron que, cumpliendo con las normas, podrán dejar de matar ganado a escondidas y lograr que la carne se distribuya en sus municipios en buenas condiciones.

“La gente piensa que porque somos de pueblo somos insalubres y no tenemos la capacidad de aplicar las normas de higiene y que solo en las grandes ciudades y los grandes frigoríficos pueden cumplir con todo, pero no es así, porque para eso va a estar el Invima, para supervisar que todo se cumpla”, dijo Rogelio Vera, ganadero de la región.

Fedegán se pronunció

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), se pronunció sobre la reapertura de las plantas de beneficio municipales, señalando que, más allá de lo que busca el Gobierno nacional de disminuir los precios de la carne, se debe velar para que el producto que llegue a cada hogar cuente con las medidas de sanidad e inocuidad.

“Por eso lo que desde el primer momento se pensó cuando se editó el Decreto 1500 que se ha venido aplazando y flexibilizando, es que se escogieran mataderos de carácter regional que pudieran sacrificar con plena garantía para el consumidor, con frío, con buen tratamiento las carnes, porque así se podrán tener carnes de diferentes precios para atender diferentes mercados”, dijo Lafaurie.

Indicó que, los mataderos municipales pueden funcionar correctamente, siempre y cuando el ganado que se sacrifique no sea robado y se cumplan con las normas sanitarias.

Entre el 2016 y el 2023, el Invima ha cerrado más de 400 mataderos en todo el país.

