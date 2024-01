Concurso para elegir al personero de Hacarí se habría hecho con un contrato falso

Para el concejal, la corporación municipal que ahora preside fue asaltada en su buena fe, pues no se entiende cómo inicialmente se suscribe un convenio para adelantar el concurso de méritos y mucho tiempo después advierten que no lo pueden hacer porque no había autorización para ello.

“Estamos recopilando información y haciendo las investigaciones pertinentes para proceder, pero todavía no sabemos qué pueda pasar más adelante”, manifestó.

Desde noviembre pasado, Herrera había encendido las alertas sobre las presuntas irregularidades en el proceso de elección de personero y particularmente en la escogencia de la universidad que acompañaría el mismo.

En una acción de tutela con la que reclamaba el derecho al debido proceso y que se respetara el principio de transparencia del concurso, el concejal argumentaba que fueron invitadas a participar ocho universidades de las cuales solo dos respondieron al llamado: la Universidad Popular del Cesar y la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño Cali (Aunar). Mientras que la primera cobró $2 millones, la segunda se ofreció a hacerlo gratis.

Días después, la Universidad Popular del Cesar corrigió su propuesta y decidió que también acompañaría gratuitamente el proceso, razón por la cual las mayorías votaron por esta opción.

El Juzgado Promiscuo Municipal de Hacarí, sin embargo, declaró improcedente el recurso de amparo y no accedió a la medida cautelar con la que se pedía la suspensión del proceso. Esto, tras considerar que la tutela no era el mecanismo ideal para controvertir decisiones tomadas dentro del desarrollo del concurso de méritos.

Candidato entuteló

En vista de que el proceso para elegir personero quedó en el congelador en su etapa final, uno de los candidatos al cargo, Jhon Ascanio, decidió interponer también una acción de tutela mediante la cual exige que se le respete el derecho al trabajo, al mérito, al acceso a cargos públicos y las garantías del debido proceso.

El aspirante dijo que radicó, igualmente, una queja en la Procuraduría, ante la posible extralimitación de funciones por parte de dos miembros de la mesa directiva que decidieron suspender el concurso, sin haberlo consultado con toda la plenaria del Concejo.

“Desconocemos qué situación hay internamente entre el rector y el exvicerrector, que era la persona facultada mediante una resolución para suscribir los convenios y los contratos. Lo cierto es que se están desconociendo actuaciones a través de las cuales están vulnerando los derechos que ya como participantes adquirimos”, dijo.

Ascanio cuestionó que el Concejo actual se haya tomado atribuciones, como suspender el proceso, sin que de por medio haya habido una decisión judicial.

“Ellos debieron hacer la entrevista y si había alguna inconformidad, ante la autoridad interponer las respectivas denuncias”, planteó.

