Deudas con hospitales, el punto que agitó la audiencia sobre la reforma a la salud en Cúcuta

Mientras el presidente de la EPS intentaba convencer a Serrano de que la entidad a su cargo sí ha girado los recursos y que el 96% de los ingresos se van en el pago de la prestación de los servicios de salud y apenas un 4% para gastos administrativos, el mandatario volvió a ponerlo contra las cuerdas, recordándole, con cifras de la Adres en mano, que hasta el 5 de enero de este año la deuda de la Nueva EPS con el departamento ascendía a $365.000 millones, de los cuales $65.000 son con las IPS públicas y $99.000 millones con IPS privadas. La deuda total de las diferentes EPS en el departamento es de más de $680.000 millones, según el gobernador.

En vista de esto, Serrano le pidió a la ministra Corcho su intervención para gestionar una audiencia con la Superintendencia de Salud y las EPS que prestan su servicio en Norte de Santander, a fin de que estas puedan explicar qué ha pasado con los acuerdos de pago que se han suscrito y se defina un mecanismo de seguimiento a esos compromisos, toda vez que los que hay no se han materializado.

Le puede interesar: Terminal de Cúcuta tendrá una nueva imagen

Ante la petición, José Fernando Cardona se comprometió a reunirse con los gerentes de las ESE, una vez finalizara la audiencia, para hacer claridad sobre el tema de los pagos.

Después de la intervención del gobernador, varias de las peticiones e inquietudes que se plantearon por parte de los invitados tuvieron que ver con lo mismo: el pronto pago de las deudas que están asfixiando a la red de salud pública en la región.

La propuesta del Gobierno

En medio de la discusión que se dio, la ministra de Salud aprovechó para recordar que el proyecto de reforma que le presentaron al Congreso no “estatiza” el sistema de salud, ni tampoco excluye al sector privado, sino que lo que busca es fortalecerlo desde el punto de vista financiero, para evitar que se siga presentando la situación que denunció el gobernador de Norte de Santander.

“Ya hay un acuerdo para el pago directo a las clínica y hospitales, para que las peticiones que hace el gobernador en este momento, sobre las deudas, no se vuelvan a dar en Colombia. No podemos acostumbrarnos a un sistema de salud en donde se pierde el valor del dinero, porque cada quien paga cuando puede, cuando quiere, se paga cada año, no le pagan a los trabajadores y eso nos cuesta vidas. Entonces, los recursos tienen que fluir de manera directa y transparente a quienes cuidan la vida”, dijo.

Lea aquí: Si usted muere, ¿que el ahorro pensional se lo quede su familia o el Estado?

Carolina Corcho anunció, además, que hay un compromiso por parte del Gobierno Nacional de girar el 50% de los pasivos que hoy tienen en aprietos a los hospitales públicos del país.

Dijo que esta propuesta se pondría en marcha una vez sea aprobado el proyecto de reforma, pues surgió como parte del gran acuerdo nacional que se ha empezado a construir en torno a la iniciativa y por decisión del propio presidente Gustavo Petro.