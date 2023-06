En Norte esperan que también cese la extorsión y el secuestro

Un trascendental y esperado paso dieron ayer las delegaciones del Gobierno Nacional y la guerrilla del Eln en el proceso de paz que se reanudó desde noviembre del año pasado y que superó ya su tercer ciclo de conversaciones, en Cuba.

Después de un primer intento fallido, las partes finalmente acordaron un cese al fuego bilateral, preliminar, temporal y nacional que arrancará desde el próximo 3 de agosto y se extenderá por 180 días, con la respectiva verificación y monitoreo de un mecanismo acompañado por las Naciones Unidas, la Iglesia católica, los países garantes y delegados de la sociedad civil.

“Este acuerdo sin precedentes de cese el fuego al que llegaron las partes tiene como objeto generar las condiciones necesarias para que la población civil -los liderazgos sociales, los pueblos étnicos, las mujeres, los defensores de derechos humanos- ejerza sus derechos con libertad en sus propios territorios”, manifestaron las partes en el comunicado conjunto que suscribieron en La Habana durante un acto protocolario que contó con la participación del presidente Gustavo Petro y el jefe máximo del Eln, Antonio García.

No obstante la algarabía que este histórico hecho produjo y la esperanza que representa para territorios como Norte de Santander la posibilidad de que cesen las acciones violentas por parte de esa guerrilla, como quiera que es una petición que las comunidades llevan haciendo durante décadas, las declaraciones entregadas después de la firma del acuerdo por Pablo Beltrán, jefe de la delegación guerrillera, dejaron un sinsabor en la región.

Y es que según el negociador, la tregua que se pactó no contempla, por el momento, suspender las extorsiones y el secuestro, por lo que únicamente se suspenderá la confrontación con la Fuerza Pública, pero no las hostilidades hacia las población civil, que es una de las denuncias que se viene haciendo desde hace varios meses en regiones como el Catatumbo.

“Las operaciones de finanzas del Eln se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó, se van a seguir discutiendo. Entonces, en estos protocolos no entraron y se aspira a que más adelante sí”, señaló Beltrán.

En ese sentido, el comandante guerrillero precisó que, “por ahora” continuarán con el cobro de “impuestos” en las regiones y que, solo “si las retenciones no son necesarias no se harán”.

Este es un asunto que preocupa seriamente a Norte de Santander, como quiera que en los últimos meses el secuestro y la extorsión han venido en aumento y se han convertido en una de las principales preocupaciones de empresarios, comerciantes y habitantes de la zona del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, principalmente.

Recientemente, en una entrevista con La Opinión, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, admitió que los ceses al fuego que se venían implementando en algunas regiones del país con organizaciones armadas como las disidencias de las Farc o el Clan del Golfo, sirvieron en gran medida para reducir las acciones contra las Fuerzas Militares y de Policía, al menos en un 60%, pero no para frenar las hostilidades contra la población civil.

“En muchas partes no ha servido para la población. Ese es uno de los elementos de valoración que tenemos que analizar y como dice el presidente Petro ahora, un cese al fuego que no favorece a la población no nos conviene, porque no es útil”, le dijo el ministro a La Opinión.

Desde el año pasado, cuando el Gobierno anunció que pondría en marcha la ambiciosa apuesta de la ‘Paz total’, en el Catatumbo se empezó a experimentar una suerte de tranquilidad, y muestra de ello es que, según el Centro de Análisis de Datos, (Delfos), de la Universidad Externado de Colombia, el número de enfrentamientos, combates, hostigamientos, emboscadas, bloqueos de vías, incursiones y demás, entre el 7 de agosto y el 30 de septiembre de 2022, fue notorio (87 hechos), comparado con el mismo periodo de 2021 (160 casos).

Sin embargo, paradójicamente, la preocupación aumentó, por cuanto los fusiles se silenciaron, pero los ataques contra la comunidad, los liderazgos sociales, los grupos étnicos y demás, se incrementaron.

De ahí que, el anuncio de cese hecho ayer por las delegaciones de paz del Gobierno y el Eln sea recibido también con cierto grado de reserva o prudencia.

Anoche, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, se refirió al acuerdo que se suscribió en Cuba para cesar las acciones violentas por parte del Eln y dijo que cualquier desescalamiento de la confrontación, que sea verificable y bajo las condiciones que ha sido definido, es bienvenido.

Sin embargo, fue enfático en señalar que es necesario que el territorio sea tenido en cuenta en el proceso de diálogo, pues es un reclamo que vienen haciendo las comunidades de tiempo atrás.

“Adicionalmente, es muy importante que este cese al fuego traiga consigo un alivio de las hostilidades contra la población civil, la infraestructura y una serie de condiciones que permitan que en los territorios se sienta que esa paz comenzó a llegar”, manifestó.

El jueves, durante un encuentro con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en Cúcuta, los empresarios le manifestaron su preocupación por la situación de orden público a la que están enfrentados en el departamento y así lo transmitió el también excandidato presidencial.

“No paran las extorsiones, boleteos, secuestros y hurtos a comerciantes, tenderos, palmeros, cacaoteros en esta región. Todos los palmeros del Catatumbo están extorsionados y arrinconados por la inseguridad. Más de 10.000 empleos en riesgo de perderse”, escribió Vargas.

¿En qué consiste el cese?

Según informaron las partes durante el cierre del nuevo ciclo de diálogos, una vez entre en vigencia el acuerdo sobre el cese al fuego, la Fuerza Pública y el Eln suspenderán las operaciones ofensivas entre sí, incluyendo las acciones de inteligencia de lado y lado.

“El desescalamiento del conflicto al que conllevará el cese bilateral del fuego permitirá el ejercicio participativo de las comunidades en el proceso, así como la implementación de dinámicas y acciones humanitarias en los territorios más afectados por el espiral de violencia que persiste”, señalaron.

Los delegados advirtieron que para cumplir con lo pactado y que esta tregua sea duradera, tanto el Gobierno como el Eln se regirán por “los principios de buena fe, voluntad política, lenguaje respetuoso, entrega de información rigurosa, veraz, oportuna a los medios y espacios de comunicación, así como las labores de pedagogía que se acuerden”.

Entre el 9 de junio y el 5 de julio, las delegaciones estarán en un proceso de alistamiento que incluye la activación de un canal de comunicación entre ellas, a través del representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, la redacción de los protocolos pendientes, el inicio de actividades de pedagogía y la preparación de la puesta en marcha del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

El 10 de julio harán una “reunión plenaria” y presencial de la mesa de diálogos, para aprobar los protocolos elaborados.

Entre tanto, el 3 de agosto arrancará formalmente la implementación del cese, “con la aplicación en su totalidad de los protocolos y el completo funcionamiento del MMV en todas sus instancias”.

Al celebrar este nuevo avance en el proceso de paz, el presidente Gustavo Petro insistió en que la promesa de que en mayo de 2025 cesará definitivamente la guerra de décadas entre el Eln y el Estado, está firme.

La estructura del Eln en la región

Norte de Santander es uno de los departamentos en donde la guerrilla del Eln ha tenido presencia durante casi cincuenta años. De acuerdo con la información que manejan las autoridades, esta agrupación al margen de la ley opera a través de los siguientes frentes, en buena parte del departamento:



-Frente Luis Enrique León Guerra

-Frente Juan Fernando Porras Martínez

-Frente Héctor

-Frente Armando Cacua Guerrero

-Frente Camilo Torres

-Frente de Guerra Urbano Nacional

-Frente Carlos Germán Velazco Villamizar

-Compañía Cuatro de Septiembre

-Compañía Cínera

-Compañía Héroes del Catatumbo

-Compañía Francisco Bossio

-Compañía Comandante Diego

-Compañía Caribe

-Compañía Félix

-Frente Efraín Pabón Pabón

